Страны мира передали в Гаагу дело о варварском вторжении России в Украину, - Джонсон

38 стран мира подали в Международный уголовный суд дело о вторжении России в Украину. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение .

"Сегодня вечером 38 стран мира подали самое крупное дело в Международный уголовный суд за варварское вторжение России в Украину", - написал Джонсон.

Он также отметил, что за преступления в Украине президент Российской Федерации будет наказан.

"Нам совершенно ясно, что Путин не может совершать эти ужасные действия безнаказанно", - добавил Джонсон.