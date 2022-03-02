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Країни світу передали в Гаагу справу про варварське вторгнення Росії в Україну, - Джонсон

Автор: Наталья Скороход

38 країн світу подали до Міжнародного кримінального суду справу про вторгнення Росії в Україну. Про це повідомив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення.

"Сьогодні ввечері 38 країн світу подали найбільшу справу в Міжнародний кримінальний суд за варварське вторгнення Росії в Україну", - написав Джонсон.

Він також зазначив, що за злочини в Україні президент Російської Федерації буде покараний.

"Нам абсолютно ясно, що Путін не може здійснювати ці жахливі дії безкарно", - додав Джонсон.

Нагадаємо, що Україна передавала в Гаагу справу про вторгнення РФ в Україну. Українська сторона вимагає притягнути до відповідальності керівництво Росії.

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ГаагаВторгнення Росії до України