Країни світу передали в Гаагу справу про варварське вторгнення Росії в Україну, - Джонсон

38 країн світу подали до Міжнародного кримінального суду справу про вторгнення Росії в Україну. Про це повідомив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення .

"Сьогодні ввечері 38 країн світу подали найбільшу справу в Міжнародний кримінальний суд за варварське вторгнення Росії в Україну", - написав Джонсон.

Він також зазначив, що за злочини в Україні президент Російської Федерації буде покараний.

"Нам абсолютно ясно, що Путін не може здійснювати ці жахливі дії безкарно", - додав Джонсон.