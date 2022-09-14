Страны-кредиторы отсрочили долговые выплаты Украины до конца 2023 года

"Сегодня Группа кредиторов Украины, включая США, заключила Меморандум о взаимопонимании для реализации просьбы Украины о скоординированной приостановке обслуживания долга до конца 2023 года", - сообщила Йеллен.

По ее словам, принятая мера призвана позволить Киеву увеличить социальные, медицинские и экономические расходы в условиях вторжения России.

"Мы выполнили наше обязательство перед Украиной по отсрочке обслуживания долга, что позволит правительству Украины направить дополнительные ресурсы на внутренние нужды и благосостояние украинского народа", - добавила министр.