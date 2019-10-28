Страны коалиции по борьбе с ИГ соберутся на совещание в ближайшее время

Совещание стран-участниц коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ) состоится в ближайшее время. Об этом сообщила министр Вооруженных сил Франции Флоранс Парли в интервью Le Parisien.

Также она добавила, что Франция не участвовала в операции по ликвидации лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади.

"Франция со всей ответственностью подходит к своему участию в международной коалиции и требует от своих партнеров, чтобы и они в полной мере посвящали себя борьбе с ИГ. Мы также выступаем за то, чтобы данный вопрос был поднят на Совете Безопасности ООН", - сказала министр.

В то же время, подчеркнула Парли, Франция считает, что нужно провести переконфигурацию этой коалиции. Этот вопрос уже был поднят на недавней встрече министров стран НАТО. Также прошли переговоры на эту тему с представителями США, Великобритании, Германии и Турции.

"В самое ближайшее время состоится встреча представителей стран коалиции, потому что ситуация срочно требует этого. Роль США, возглавляющих ее и вносящих в нее самый крупный вклад, остается ключевой, но в то же время абсолютно необходимо прояснить ее", - считает министр.

Парли отметила проведение операции по ликвидации лидера ИГ как хорошую новость, поскольку это может способствовать ослаблению группировки. Однако, на взгляд министра, смерть аль-Багдади - это лишь этап, а не завершение процесса.

"Но в то же время всем ясно, что ликвидация аль-Багдади, совершенная после его долгого поиска, не означает окончания борьбы ни против ИГ, ни против терроризма", - подчеркнула французский военный министр.

Напомним, Соединенные Штаты Америки провели операцию, направленную против лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади. Заявление о ликвидации лидера сделал американский президент Дональд Трамп.

Позже появилась информация, что у ИГ еще в августе был назначен новый лидер, а сам аль-Багдади к моменту смерти оставался лишь техническим лидером.