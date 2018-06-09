Страны G7 взяли на себя обязательство контролировать ядерные амбиции Ирана, - Трамп

Ранее Трамп обвинил страны G7 в "нечестной торговле"
Президент США Дональд Трамп заявил, что страны G7 взяли на себя обязательство контролировать ядерные амбиции Ирана. Об этом сообщает AFP.
"G7 взяли на себя обязательство контролировать ядерные амбиции Ирана", - цитирует издание Трампа.
#BREAKING G7 committed to 'controlling Iran's nuclear ambitions': Trump— AFP news agency (@AFP) June 9, 2018
Напомним, ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявлял, что Соединенные Штаты Америки не позволят Ирану разрабатывать ядерное оружие.
"Иран планирует увеличить обогатительные возможности. Мы не позволим Ирану разрабатывать ядерное оружие. Ирану известна наша решимость", - заявлял он.