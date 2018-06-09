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Страны G7 взяли на себя обязательство контролировать ядерные амбиции Ирана, - Трамп

НовостиПолитика    09.06.2018 - 17:40
Фото: Дональд Трамп (nato.int)
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Ранее Трамп обвинил страны G7 в "нечестной торговле"

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны G7 взяли на себя обязательство контролировать ядерные амбиции Ирана. Об этом сообщает AFP.

"G7 взяли на себя обязательство контролировать ядерные амбиции Ирана", - цитирует издание Трампа.

Напомним, ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявлял, что Соединенные Штаты Америки не позволят Ирану разрабатывать ядерное оружие

"Иран планирует увеличить обогатительные возможности. Мы не позволим Ирану разрабатывать ядерное оружие. Ирану известна наша решимость", - заявлял он.

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Теги публикации: G7, Иран, Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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