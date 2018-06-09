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Інтерв'ю

Країни G7 взяли на себе зобов'язання контролювати ядерні амбіції Ірану, - Трамп

НовиниПолітика    09.06.2018 - 17:40
Фото: Дональд Трамп (nato.int)
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Раніше Трамп звинуватив країни G7 у "нечесній торгівлі"

Президент США Дональд Трамп заявив, що країни G7 взяли на себе зобов'язання контролювати ядерні амбіції Ірану. Про це повідомляє AFP.

"G7 взяли на себе зобов'язання контролювати ядерні амбіції Ірану", - цитує видання Трампа.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Майк Помпео заявляв, що Сполучені Штати Америки не дозволять Ірану розробляти ядерну зброю.

"Іран планує збільшити збагачувальні можливості. Ми не дозволимо Ірану розробляти ядерну зброю. Ірану відома наша рішучість", - заявляв він.

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Теги публікації: G7, Іран, Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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