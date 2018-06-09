Країни G7 взяли на себе зобов'язання контролювати ядерні амбіції Ірану, - Трамп

Раніше Трамп звинуватив країни G7 у "нечесній торгівлі"
Президент США Дональд Трамп заявив, що країни G7 взяли на себе зобов'язання контролювати ядерні амбіції Ірану. Про це повідомляє AFP.
"G7 взяли на себе зобов'язання контролювати ядерні амбіції Ірану", - цитує видання Трампа.
#BREAKING G7 committed to 'controlling Iran's nuclear ambitions': Trump— AFP news agency (@AFP) June 9, 2018
Нагадаємо, раніше державний секретар США Майк Помпео заявляв, що Сполучені Штати Америки не дозволять Ірану розробляти ядерну зброю.
"Іран планує збільшити збагачувальні можливості. Ми не дозволимо Ірану розробляти ядерну зброю. Ірану відома наша рішучість", - заявляв він.