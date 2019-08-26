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Країни G7 виділять Бразилії фінансову допомогу для боротьби з пожежами

Новини » Політика    26.08.2019 - 17:58
Країни G7 виділять Бразилії фінансову допомогу для боротьби з пожежами
Фото: пожежа в лісах Амазонії (Reuters)

Франція готова надати військову допомогу

Бразилія отримає 22 млн доларів для боротьби з лісовими пожежами в Амазонії. Про це домовилися лідери країн G7 під час саміту в французькому Біаррітці, передає "Радіо Свобода".

Так, лідери Франції, Британії, Канади, Німеччини, Італії, Японії та Сполучених Штатів Америки під час саміту G7 домовилися виділити бразильському уряду фінансову допомогу для боротьби з пожежами в амазонських лісах.

Французький президент Еммануель Макрон наголосив, що кошти в розмірі 22 млн доларів будуть негайно виділені Бразилії. Він додав, що Париж також готовий надати Бразилії військову допомогу.

Крім того, країни "Великої сімки" готові підтримати ширшу ініціативу для захисту лісів Амазонії, яку представлять на засіданні Генеральної асамблеї ООН у вересні 2019 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на саміті G7 у Франції відбудуться екстрені переговори через масштабні лісові пожежі в бразильській Амазонії. Питання пожеж було внесене до порядку денного з ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона.

Також РБК-Україна писало, що президент Європейської ради Дональд Туск пригрозив Бразилії заморозити підписання торгової угоди, якщо влада країни не почне ефективно боротися з лісовими пожежами в Амазонії. Також Туск наголошував, що ЄС готовий надати фінансову допомогу Бразилії.

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