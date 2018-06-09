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Интервью

Страны G7 в целом единодушны по всем вопросам, - Туск

НовостиПолитика    09.06.2018 - 05:59
Фото: Дональд Туск (consilium.europa.eu)
Фото: Дональд Туск (consilium.europa.eu)

Туск сказал, что Италия присоединится к "позиции ЕС" на саммите G7

Страны-члены G7 в целом единодушны относительно вопросов, запланированных на обсуждении во время саммита "большой семерки". Об этом проинформировал президент Европейского Совета Дональд Туск, передает Reuters.

Представители стран G7, в том числе новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте, имеют "единую общую позицию" по всем вопросам, включая вопрос с РФ.

"Сегодня у меня была первая и очень хорошая, многообещающая встреча с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, и я убежден, что здесь, на "большой семерке", у нас будет полностью объединенная европейская позиция по всем вопросам. В том числе по России. Я не говорю о деталях, а о более широкой общей позиции", - заявил Туск.

Напомним, в Конгресс США внесли резолюцию о признании Голодомора в Украине геноцидом.

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Теги публикации: G7, Дональд Туск  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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