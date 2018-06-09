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Інтерв'ю

Країни G7 в цілому одностайні в усіх питанях, - Туск

НовиниПолітика    09.06.2018 - 05:59
Фото: Дональд Туск (consilium.europa.eu)
Фото: Дональд Туск (consilium.europa.eu)

Туск сказав, що Італія приєднається до "позиції ЄС" на саміті G7

Країни-члени G7 в цілому одностайні щодо питань, запланованих на обговорення під час саміту "великої сімки". Про це поінформував президент Європейської Ради Дональд Туск, передає Reuters.

Представники країн G7, в тому числі новий прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте, мають "єдину спільну позицію" з усіх питань, включаючи питання з РФ.

"Сьогодні у мене була перша і дуже хороша, багатообіцяюча зустріч з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте, і я переконаний, що тут, на "великій сімці", у нас буде повністю об'єднана європейська позиція з усіх питань. В тому числі з Росії. Я не кажу про деталі, а про більш широку спільну позицію", - заявив Туск.

Нагадаємо, в Конгрес США внесли резолюцію про визнання Голодомору в Україні геноцидом.

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Теги публікації: G7, Дональд Туск  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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