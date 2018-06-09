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Страны G7 создадут систему защиты от пропаганды

НовостиПолитика    09.06.2018 - 07:10
Фото: саммит G7 (REUTERS/Yves Herman)
Фото: саммит G7 (REUTERS/Yves Herman)

Система защиты должна помочь анализировать данные об информационных атаках

Страны-члены G7 решили разработать систему защиты от пропаганды. Это решение было принято на саммите в Канаде, передает DW.

"Механизм быстрого реагирования" (Rapid Response Mechanism) позволит быстро и скоординировано ответить на манипуляции с выборами, пропаганду, а также прочие "недопустимые действия" и попытки дестабилизации, исходящие от "таких стран, как Россия", - пишет издание.

Система защиты поможет анализировать данные об информационных атаках, также даст возможность странам обмениваться между собой информацией о подобных инцидентах.

"Предполагается, что " в идеальном случае" на атаку должна последовать скоординированная реакция, которая может выражаться в виде ответной кампании или санкций", - говорится в сообщении.

Напомним, китайские хакеры похитили данные у ВМС США.

Согласно информации, полученной из правительственных источников издания, китайские хакеры взломали компьютерную сеть подрядчика ВМС США и похитили данные о разработках ультразвуковых противокорабельных ракет, которые к 2020 году должны появиться на подлодках США.
 

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Теги публикации: G7, информационная атака, пропаганда  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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