Страны G7 создадут систему защиты от пропаганды

Система защиты должна помочь анализировать данные об информационных атаках

Страны-члены G7 решили разработать систему защиты от пропаганды. Это решение было принято на саммите в Канаде, передает DW.

"Механизм быстрого реагирования" (Rapid Response Mechanism) позволит быстро и скоординировано ответить на манипуляции с выборами, пропаганду, а также прочие "недопустимые действия" и попытки дестабилизации, исходящие от "таких стран, как Россия", - пишет издание.

Система защиты поможет анализировать данные об информационных атаках, также даст возможность странам обмениваться между собой информацией о подобных инцидентах.

"Предполагается, что " в идеальном случае" на атаку должна последовать скоординированная реакция, которая может выражаться в виде ответной кампании или санкций", - говорится в сообщении.

Напомним, китайские хакеры похитили данные у ВМС США.

Согласно информации, полученной из правительственных источников издания, китайские хакеры взломали компьютерную сеть подрядчика ВМС США и похитили данные о разработках ультразвуковых противокорабельных ракет, которые к 2020 году должны появиться на подлодках США.

