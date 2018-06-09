Китайские хакеры похитили данные у ВМС США, - WP

Хакеры похитили данные о разработках ультразвуковых противокорабельных ракет

Хакеры, которые работают на власти Китая, похитили данные, касающиеся разработок военно-морских сил США. Об этом информирует газета The Washington Post.

Согласно информации, полученной из правительственных источников издания, китайские хакеры взломали компьютерную сеть подрядчика ВМС США и похитили данные о разработках ультразвуковых противокорабельных ракет, которые к 2020 году должны появиться на подлодках США.

Подрядчик хранил данные на незащищенном сервере. Хакеры украли 614 гигабайт данных, которые касались секретного проекта Sea Dragon. Хакеры заполучили информацию, касающуюся криптографических систем для подводных лодок, информацию о сонарах и средствах радиоэлектронной борьбы.

Хакерские атаки были зафиксированы в начале этого года, сейчас ведется расследование со стороны ВМС и ФБР факта взлома и кражи информации.

Напомним, в Конгресс США внесли резолюцию о признании Голодомора в Украине геноцидом.