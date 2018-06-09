Країни G7 створять систему захисту від пропаганди

Система захисту повинна допомогти аналізувати дані про інформаційні атаки

Країни-члени G7 вирішили розробити систему захисту від пропаганди. Це рішення було прийнято на саміті в Канаді, передає DW.

"Механізм швидкого реагування" (Rapid Response Mechanism) дозволить швидко і скоординовано відповісти на маніпуляції з виборами, пропаганду, а також інші "неприпустимі дії" і спроби дестабілізації, що виходять від "таких країн, як Росія", - пише видання.

Система захисту допоможе аналізувати дані про інформаційні атаки, а також дасть можливість країнам обмінюватися між собою інформацією про подібні інциденти.

"Передбачається, що "в ідеальному випадку" на атаку має бути скоординована реакція, яка може виражатися у вигляді відповідної кампанії або санкцій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, китайські хакери викрали дані у ВМС США.

Згідно інформації, отриманої з урядових джерел видання, китайські хакери зламали комп'ютерну мережу підрядника ВМС США і викрали дані про розробку ультразвукових протикорабельних ракет, які до 2020 року повинні з'явитися на підводних човнах США.