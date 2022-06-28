Страны G7 работают над механизмом ограничения цен на газ из России, - Bloomberg

Поручение будет объявлено после завершения саммита. В итоговом коммюнике будет упомянут механизм ограничения цен на нефть из РФ.

Переговоры по формулировкам общего заявления продолжаются. По информации агентства, они могут продлиться всю ночь.

Лидеры ЕС ранее попросили Еврокомиссию изучить возможность ограничения цен на российский газ. Как пишет Bloomberg, некоторые государства скептически относятся к этой идее, потому что это нарушает рыночный процесс, другие опасаются, что Россия еще больше сократит поставки газа.

Саммит G7 и новые санкции против России

Ожидается, что лидеры G7, начавшие встречу в воскресенье, обсудят варианты решения проблемы роста цен на энергоносители и замещения российского импорта нефти и газа, а также дальнейших санкций, не усугубляющих инфляцию.

Эти меры включают в себя возможное ограничение цен на экспорт российской нефти, чтобы уменьшить доходы Москвы и ограничить ущерб другим экономикам.

G7 также обсудит перспективу возобновления переговоров по ядерной программе Ирана после того, как глава внешнеполитического ведомства Европейского союза встретился с высокопоставленными чиновниками в Тегеране, чтобы попытаться разблокировать зашедшие в тупик переговоры, заявил в воскресенье официальный представитель французского президента.

Кроме того, некоторые лидеры G7 настаивают на признании необходимости нового финансирования инвестиций в ископаемые виды энергии, сообщили Рейтер в воскресенье два источника, поскольку европейские государства пытаются диверсифицировать поставки.

Напомним, в начале июня Европейский союз принял решение утвердить шестой пакет санкций с постепенным эмбарго на нефть из России.