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Країни G7 працюють над механізмом обмеження цін на газ з Росії, - Bloomberg

Фото: лідери G7 узгодять обмеження цін на російських газ (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Лідери країн G7 доручать профільним відомствам вивчити можливість введення граничних цін на російський газ. На цьому наполягає прем'єр Італії Маріо Драгі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Доручення буде оголошено після завершення саміту. У підсумковому комюніке буде згаданий механізм обмеження цін на нафту з РФ.

Переговори щодо формулювань спільної заяви тривають. За інформацією агентства, вони можуть тривати всю ніч.

Лідери ЄС раніше попросили Єврокомісію вивчити можливість обмеження цін на російський газ. Як пише Bloomberg, деякі держави скептично ставляться до цієї ідеї, тому що це порушує ринковий процес, інші побоюються, що Росія ще більше скоротить постачання газу.

Саміт G7 і нові санкції проти Росії

Очікується, що лідери G7, що почали зустріч у неділю, обговорять варіанти розв'язання проблеми зростання цін на енергоносії і заміщення російського імпорту нафти і газу, а також подальших санкцій, що не посилюють інфляцію.

Ці заходи містять можливе обмеження цін на експорт російської нафти, щоб зменшити доходи Москви і обмежити шкоду іншим економікам.

G7 також обговорить перспективу відновлення переговорів щодо ядерної програми Ірану після того, як глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу зустрівся з високопоставленими чиновниками в Тегерані, щоб спробувати розблокувати переговори, що зайшли в глухий кут, заявив у неділю офіційний представник французького президента.

Крім того, деякі лідери G7 наполягають на визнанні необхідності нового фінансування інвестицій у викопні види енергії, повідомили Reuters в неділю два джерела, оскільки європейські держави намагаються диверсифікувати постачання.

Нагадаємо, на початку червня Європейський союз прийняв рішення затвердити шостий пакет санкцій з поступовим ембарго на нафту з Росії.

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