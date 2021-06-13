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Страны G7 призвали продолжить расследование происхождения коронавируса

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Лондон, Воскресенье 13 июня 2021 16:35
Страны G7 призвали продолжить расследование происхождения коронавируса Фото: Страны G7 призвали продолжить расследование происхождения коронавируса (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Лидеры стран Группы семи (G7) призвали к продолжению расследования происхождения коронавируса. Оно должно проводиться под руководством Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Об этом лидеры G7 заявили в совместном коммюнике по итогам саммита, передает Bloomberg.

"Мы также призываем к своевременному, прозрачному, научно обоснованному расследованию происхождения COVID-19 под руководством ВОЗ, в том числе, как было рекомендовано экспертами, в Китае", - говорится в документе.

Напомним, в ходе саммита G7 обсуждалась версия лабораторной утечки COVID-19. По словам главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, она будет более тщательно проверена на втором этапе расследования.

Отметим, ранее сообщалось, что Евросоюз на саммите G7 поддержит США по расследованию пандемии COVID в Китае.

До этого в ВОЗ заявляли, что теория о лабораторном происхождении COVID-19 не исключается.

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