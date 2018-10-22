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Країни G7 вітають нову програму stand-by між Україною і МВФ

Новини » Політика    22.10.2018 - 19:21
Фото: країни G7 (army.mil)
Фото: країни G7 (army.mil)

Країни G7 вважають це ключовим кроком на шляху забезпечення майбутньої економічної стабільності України

Домовленість про нову 14-місячну програму підтримки економічної політики stand-by (SBA), досягнута між Україною і Міжнародним валютним фондом (МВФ), є ключовим кроком до забезпечення економічного зростання і в майбутньому - економічної стабільності України. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву послів країн "Великої сімки", опублікованому в Twitter.

"Посли країн "Великої сімки" вітають досягнуту між МВФ та українською владою домовленість на рівні фахівців про нову програму у форматі stand-by. Ключовий крок на шляху забезпечення майбутньої економічної стабільності України і продовження економічного зростання", - йдеться в заяві.

Країни G7 вітають нову програму stand-by між Україною і МВФ

Зазначимо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) і влади України досягли домовленості на рівні фахівців Фонду за новою програмою у форматі stand-by (SBA) в розмірі 3,9 млрд доларів.

Мова йде про нову 14-місячної програми, яка замінить затверджену в березні 2015 року програму розширеного фінансування (EFF), що спливає у березні 2019 року.

 

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