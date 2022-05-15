UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Страны G7 поддержали инициативу передавать арестованные активы РФ Украине, - Кулеба

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Представители стран "Большой семерки" положительно относятся к идее передавать арестованные российские активы на восстановление Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.

"О деталях не могу говорить, скажу единственное, что очень хорошо заходит идея о том, что нужно российские активы не просто арестовывать, но и передавать Украине на восстановление нашего государства, речь идет о сотнях миллиардов евро", - рассказал глава украинского дипломатического ведомства.

Также он добавил, что страны G7 хотят присоединиться к процессу восстановления Украины, в частности, в реконструкции городов, объектов инфраструктуры и регионов, пораженных войной.

При этом они одобрительно отреагировали на идею президента Владимира Зеленского относительно "шефства" каждой страны над восстановлением отдельного региона.

"Хорошо эта идея заходит партнерам. Я думаю, что все будет хорошо, мы построим эту работу соответствующим образом", - резюмировал министр.

Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что правовая база Европы усложняет использование арестованных активов РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
G7Помощь УкраинеВойна России против Украины