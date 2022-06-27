Страны G7 намерены увеличить инвестиции в добычу нефти и газа

Лидеры стран "Большой семерки" настаивают на необходимости увеличения инвестиций в добычу ископаемых источников энергии. В первую очередь, подразумевается нарастить объемы поставок природного газа и нефти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Политики активно обсуждают, сможет ли такой шаг соответствовать обязательству, взятому некоторыми странами на конференции COP26 ООН по прекращению финансирования международных проектов добычи ископаемого топлива ради снижения вредных выбросов в атмосферу.
"Возможно в совместной декларации появится формулировка, что инвестиции в ископаемые источники энергии должны быть возможны только в течение определенного времени до окончания энергетического кризиса", — заявил один из дипломатов ЕС, знакомых с ходом переговоров.
Премьер-министр Италии Марио Драги публично заявил в воскресенье, что есть краткосрочные потребности в инвестициях в газовую инфраструктуру развивающихся стран. Он также подчеркнул, что в будущем эту инфраструктуру можно будет переоборудовать для использования водорода.
Ранее сообщалось, что страны-участницы "Большой семерки" возьмут на себя обязательство оказывать Украине бессрочную поддержку в войне против Российской Федерации.
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