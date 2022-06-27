Страны G7 намерены увеличить инвестиции в добычу нефти и газа

Лидеры стран "Большой семерки" настаивают на необходимости увеличения инвестиций в добычу ископаемых источников энергии. В первую очередь, подразумевается нарастить объемы поставок природного газа и нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Политики активно обсуждают, сможет ли такой шаг соответствовать обязательству, взятому некоторыми странами на конференции COP26 ООН по прекращению финансирования международных проектов добычи ископаемого топлива ради снижения вредных выбросов в атмосферу.

"Возможно в совместной декларации появится формулировка, что инвестиции в ископаемые источники энергии должны быть возможны только в течение определенного времени до окончания энергетического кризиса", — заявил один из дипломатов ЕС, знакомых с ходом переговоров.

Премьер-министр Италии Марио Драги публично заявил в воскресенье, что есть краткосрочные потребности в инвестициях в газовую инфраструктуру развивающихся стран. Он также подчеркнул, что в будущем эту ​​инфраструктуру можно будет переоборудовать для использования водорода.