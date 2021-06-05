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Страны G7 договорились ввести глобальный налог для крупных корпораций

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Суббота 05 июня 2021 21:46
Страны G7 договорились ввести глобальный налог для крупных корпораций Фото: Страны G7 договорились ввести глобальный налог для крупных корпораций (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Министры финансов стран "Большой семерки" договорились о минимальном глобальном корпоративном налоге для крупных корпораций таких, как Google, Apple и Amazon. Глобальный налог был утвержден в размере не менее 15%.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что глобальный налог поможет "выжать больше денег" из транснациональных компаний, и уменьшит их стимул переводить прибыль в оффшорные гавани с низким налогообложением.

"Сотни миллиардов долларов могут поступить в казну правительств, оставшихся без денег из-за пандемии COVID-19, после того как группа стран G7 с развитой экономикой согласилась поддержать минимальную глобальную ставку корпоративного налога в размере не менее 15%", - говорится в сообщении.

В Facebook заявили, что ожидают, что компании придется платить больше налогов в большем количестве стран в результате сделки, которая была достигнута после восьми лет переговоров.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что значительное, беспрецедентное обязательство положит конец тому, что она назвала "гонкой на дно" в области глобального налогообложения.

Министр финансов Германии Олаф Шольц сказал, что соглашение является "плохой новостью для налоговых убежищ по всему миру".

Министры также договорились двигаться в направлении того, чтобы заставить компании декларировать свое воздействие на окружающую среду более стандартным образом, чтобы инвесторам было легче решить, финансировать ли их, что является ключевой целью для Великобритании.

Напомним, ранее Верховная рада приняла закон о так называемом "налог на Google". Документ вводит европейские нормы и обязывает международные интернет-компании платить 20% налога на добавленную стоимость (НДС) в Украине.

При этом в Верховной раде уверяют, что этот закон не повлияет на обычных пользователей.

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