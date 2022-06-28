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Країни G7 не вводитимуть санкції проти сільгосппродукції з Росії: в чому причина

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Баварія, Вівторок 28 червня 2022 13:03
Країни G7 не вводитимуть санкції проти сільгосппродукції з Росії: в чому причина Фото: саміт країн G7 (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Країни G7 (Франція, США, Великобританія, Німеччина, Канада, Японія, Італія) не будуть вводити санкції проти російської сільськогосподарської продукції.

Про це йдеться в заяві лідерів G7 за підсумками саміту, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми будемо і надалі стежити за тим, щоб наші санкційні пакети не були спрямовані проти продуктів харчування і передбачали вільний потік сільськогосподарської продукції, в тому числі з Росії, і доставку гуманітарної допомоги", - йдеться в тексті документа.

Крім цього, країни G7 додатково виділять 4,5 млрд доларів на захист найбільш вразливих верств населення від голоду і недоїдання.




Варто відзначити, що з початку повномасштабного вторгнення Росія незаконно вивезла з України близько 400 тисяч тонн зерна. Окупанти вантажать українське зерно в порту Севастополя. Деякі судна відправляються до Сирії.

Крім того, РФ планує відкрити в Криму спеціальний ринок, гдк продаватимуть українські вкрадені продукти.

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