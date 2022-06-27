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Страны ЕС заполнят газовые хранилища к зиме, защитив их от вмешательства России

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Брюссель, Понедельник 27 июня 2022 12:29
Страны ЕС заполнят газовые хранилища к зиме, защитив их от вмешательства России Фото: хранилища газа в ЕС заполнят на 80% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Европейский союз одобрил новый Регламент о хранении газа, который обязывает заполнить газохранилища на 80% к 1 ноября. Теперь они будут считаться критически важной инфраструктурой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Еврокомиссии.

"В условиях угрозы перебоев с поставками со стороны России Регламент ЕС по хранению газа требует, чтобы европейские запасы газа были пополнены до наступления зимы, а управление ими было защищено от вмешательства извне", - говорится в сообщении.

В частности, новые правила потребуют от стран-членов ЕС заполнить хранилища до 80% вместимости к ноябрю 2022 года, а в последующие годы - до 90%.

Государства-члены, не имеющие инфраструктуры хранения, должны согласовать двусторонние договоренности о хранении достаточных количеств для их использования в соседних странах в духе солидарности.

Газохранилища будут считаться критически важной инфраструктурой, и все операторы хранилищ в ЕС должны будут пройти новый процесс сертификации, чтобы снизить риски вмешательства извне.

Напомним, в июне "Газпром" почти вдвое уменьшил поставки газа в Европу. Как заявил гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон, своими действиями российская компания дестабилизирует рынок газа и пытается сорвать подготовку к отопительному сезону в ЕС.

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