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Страны ЕС упрощают доставку гуманитарной помощи в Украину

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Украина, Пятница 04 марта 2022 10:05
Страны ЕС упрощают доставку гуманитарной помощи в Украину Фото: страны ЕС упрощают доставку гуманитарной помощи в Украину (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Ряд представителей Европейского Союза ввели упрощенные правила проезда для перевозчиков гуманитарной помощи, направляющейся в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства инфраструктуры в Telegram.

В ведомстве отметили, что Польша, Литва, Латвия, Словакия, Германия и Венгрия ввели безразрешительный проезд для перевозчиков гуманитарных грузов.

"Речь идет об освобождении перевозчиков от любых дополнительных условий, в частности, необходимости оформления разрешений на международные грузовые перевозки. Это необходимо для оперативной доставки гуманитарных грузов в период военного положения", - подчеркнули в Министерстве.

В частности, для пересечения границы с Литвой, Латвией и Словакией не нужно подавать информацию о перевозчике и транспортном средстве, а украинские перевозчики могут осуществлять перевозку медикаментов и гуманитарной помощи по территории Германии без использования разрешений.

В наличии должна быть заполненная на украинском/английском Декларация о перечне товаров, признаваемых гуманитарной помощью, а также сопроводительное письмо от организации (на английском языке), которая направляет гуманитарный груз в Украину с информацией о получателе, регистрационном номере автомобиля, дате отправки, характере груза. Информацию о транспортном средстве необходимо предоставить Министерству инфраструктуры Украины для информирования венгерской стороны.

Для пересечения границы с Польшей перевозчики должны заранее заполнить форму по ссылке. Также Республика Польша отменила плату за пользование всеми дорогами для перевозчиков гуманитарных грузов. Для всех граждан Украины, вынужденно покидающих собственную страну, польская сторона обеспечит безвозмездный проезд железнодорожным транспортом.

"Благодарим наших европейских партнеров за оказанную поддержку. Министерство инфраструктуры Украины продолжает работу с иностранными партнерами для того, чтобы максимально ускорить и упросить процесс перевозки гуманитарных грузов в крайне сложный для Украины период", - резюмировали в ведомстве.

Как сообщалось, Европейский Союз разрешил гражданам Украины и резидентам жить, работать, получать медицинскую помощь, жилище и образование на срок до одного года, без необходимости проходить длительные процедуры предоставления убежища.

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