Країни ЄС спрощують доставку гуманітарної допомоги в Україну

Низка представників Європейського Союзу запровадили спрощені правила проїзду для перевізників гуманітарної допомоги, яка прямує в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства інфраструктури у Telegram .

У відомстві зазначили, що Польща, Литва, Латвія, Словаччина, Німеччина та Угорщина запровадили бездозвільний проїзд для перевізників гуманітарних вантажів.

"Йдеться про звільнення перевізників від будь-яких додаткових умов, зокрема необхідності оформлення дозволів на міжнародні вантажні перевезення. Це необхідно для оперативної доставки гуманітарних вантажів на період воєнного стану", - підкреслили у міністерстві.

Зокрема, для перетину кордону з Литвою, Латвією, та Словаччиною не потрібно подавати інформацію про перевізника та транспортний засіб, а українські перевізники можуть здійснювати перевезення медикаментів та гуманітарної допомоги територією Німеччини без використання дозволів.

"Угорщина відмінила плату за користування дорогами та реєстрацію подій у електронній системі BIREG у разі транспортування гуманітарного вантажу до України їх територією. Важливо - на лобовому склі автомобіля має бути розміщено добре видиме оголошення із надписом "Humanitarian Aid for Ukraine" та малюнок хреста червоного кольору", - попереджає Мініфраструктури.

У наявності має бути заповнена українською/англійською Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою , а також супровідний лист від організації (англійською мовою), що направляє гуманітарний вантаж в Україну із інформацією про отримувача, реєстраційним номером автомобіля, датою відправки, характером та об’ємом вантажу. Інформацію про транспортний засіб необхідно надати

Міністерству інфраструктури України для інформування угорської сторони.

Для перетину кордону з Польщею перевізники мають завчасно заповнити форму за посиланням. Також Республіка Польща скасувала плату за користування усіма дорогами для перевізників гуманітарних вантажів. Для всіх громадян України, які вимушено залишають власну країну, польська сторона забезпечить безоплатний проїзд залізничним транспортом.

"Дякуємо наших європейським партнерам за надану підтримку. Міністерство інфраструктури України продовжує роботу з іноземним партнерами для того, щоб максимально пришвидшити та спросити процес перевезення гуманітарних вантажів у вкрай складний для України період", - резюмували у відомстві.