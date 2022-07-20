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Страны ЕС согласовали пятый транш военной помощи Украине: сколько средств выделят

Фото: верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Страны-члены Евросоюза согласовали выделение Украине пятого транша военной помощи в размере 500 млн евро.

Об этом в Twitter сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина.

По словам Борреля, новый пакет военной помощи был согласован в рамках встречи Контактной группы по обороне Украины. Государства-члены ЕС согласились мобилизовать очередной транш военной помощи для дальнейшей поддержки Вооруженных сил Украины.

Дипломат также подчеркнул, что Европейский союз остается сосредоточенным и непоколебимым в своей поддержке Украины вместе с партнерами в войне против России.

Напомним, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Евросоюз согласовал санкции против 48 физических лиц из России.

Вчера стало известно, что в списке будут мэр Москвы Сергей Собянин, актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, а также лидер байкерского клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов.

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