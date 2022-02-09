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Країни ЄС відмовилися окремо відповідати Росії за "гарантіями", - Bloomberg

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Брюссель, Середа 09 лютого 2022 18:21
Країни ЄС відмовилися окремо відповідати Росії за "гарантіями", - Bloomberg Фото: глава дімпломатії ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Європейський союз відхилить прохання міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, щоб країни-члени блоку індивідуально відповідали на вимоги Москви щодо "гарантій безпеки". Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель відповість на" гарантії " від імені 27 членів ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Відповідь ЄС була тісно скоординована з Організацією Північноатлантичного договору (НАТО), яка направить свій власний аналогічний лист, за словами дипломатів, які попросили не називати їх Імен, оскільки цей процес носить приватний характер.

Очікується, що ЄС направить лист щодо "гарантій" сьогодні.

"На додаток до Вашого недавнього листа, адресованого міністрам закордонних справ 27 держав-членів Європейського Союзу, я пишу, щоб передати наступне від нашого колективного імені. Разом з нашими партнерами по НАТО ми, члени ЄС, готові продовжувати діалог з Росією про шляхи зміцнення загальної безпеки", - йдеться в листі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС відправить лист Росії, в якому закличе до деескалації навколо України. При цьому ЄС попросить провести нові переговори з безпеки в регіоні.

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