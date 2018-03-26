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Интервью

Не все страны-члены Альянса сейчас ждут Украину в НАТО, - Климпуш-Цинцадзе

НовостиПолитика    26.03.2018 - 15:07
Фото: флаги Украины и НАТО (nato.int)
Фото: флаги Украины и НАТО (nato.int)

Необходимо нивелировать мифы, которые существуют об Украине

Приобретение статуса страны-аспиранта НАТО является лишь признанием политической позиции Украины, но пока не является отражением готовности НАТО принять Украину в Альянс. Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины по европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает корреспондент РБК-Украина.

"О признании страной-аспирантом НАТО. Альянс признал, что у Украины есть цель по вступлению в НАТО. Это признание ситуации, которая де-факто сложилась в Украине. Но говорить, что все 29 стран-членов Альянса нас сегодня ждут в НАТО - безответственно и неправильно. Мы знаем с вами, что есть разные позиции", - заявила Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, не все страны Альянса с готовностью ждут вступления Украины в НАТО. В связи с этим необходимо разрушить неправильные мифы об Украине, которые существуют в этих странах.

"Очевидно, нужно работать с каждым отдельным членом Альянса для того, чтобы разрушить и нивелировать мифы, которые существуют относительно Украины. Так как мы тут развенчиваем в головах советские мифы относительно НАТО, так же и во многих странах-членах Альянса существуют мифы об Украине. Нам нужно своей работой доказать, что эти мифы не имеют ничего общего с реальностью", - добавила она.

По ее словам, после получения статуса страны-аспиранта НАТО Украина рассчитывает выйти на формат углубленного партнерства с Альянсом.

"Мы рассчитываем, что нам удастся выйти на формат участия в программе углубленного партнерства с НАТО. На данный момент есть пять стран-партнеров, которые имеют программу усиленного партнерства с НАТО. Среди них кстати есть Грузия, поэтому нам есть с кого брать пример. Грузия прошла очень подобные изменения внутри оборонной системы, которые нам еще предстоит пройти", - заявила Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что заседание комиссии "Украина-НАТО" состоится в Брюсселе 28 марта.

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Теги публикации: НАТО, оборонная сфера  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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