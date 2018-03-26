Не всі країни-члени Альянсу наразі чекають Україну у НАТО, - Климпуш-Цинцадзе

Необхідно нівелювати міфи, які існують щодо України

Набуття статусу країни-аспіранта НАТО є лише визнанням політичної позиції України, але поки не є відображенням готовності НАТО прийняти Україну в Альянс. Про це повідомила віце-прем’єр-міністр України з європейської інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає кореспондент РБК-Україна.

"Щодо визнання країною-аспірантом НАТО. Альянс визнав, що Україна має ціль щодо вступу в НАТО. Це є визнання ситуації, яка де-факто склалась в Україні. Але говорити, що всі 29 країн-членів Альянсу нас сьогодні чекають в НАТО - безвідповідально і неправильно. Ми знаємо з вами, що є різні позиції", - заявила Климпуш-Цинцадзе.

За її словами, не всі країни Альянсу з готовністю чекають вступу України у НАТО. Через це необхідно зруйнувати неправильні міфи про Україну, які існують у цих країнах.

"Очевидно, потрібно працювати з кожним окремим членом Альянсу для того, щоб зруйнувати і нівелювати міфи, які існують щодо України. Так як ми тут розвінчуємо в головах радянські міфи щодо НАТО, так само і у багатьох країнах-членах Альянсу існують міфи щодо України. Нам потрібно своєю роботою довести, що ці міфи не мають нічого спільного з реальністю", - додала вона.

За її словами, після набуття статусу країни-аспіранта НАТО Україна розраховує вийти на формат поглибленого партнерства з Альянсом.

"Ми розраховуємо, що нам вдасться вийти на формат участі в програмі поглибленого партнерства з НАТО. На даний момент є п’ять країн-партнерів, які мають програму посиленого партнерства з НАТО. Серед них до речі є Грузія, тому нам є з кого брати приклад. Грузія пройшла дуже подібні зміни в середині оборонної системи, які нам ще доведеться пройти", - заявила Климпуш-Цинцадзе.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що засідання комісії "Україна-НАТО" відбудеться у Брюсселі 28 березня.