Страны Балтии завтра перестанут импортировать российские энергоресурсы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом".

"Европейская энергетическая биржа Nord Pool останавливает торги российскими энергоносителями. Это значит, что с воскресенья (22 мая) страны Балтии не будут получать электроэнергию, нефть или природный газ из России", - говорится в сообщении госпредприятия.

Также в Энергоатоме добавили, что министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис подчеркнул, что "это не только чрезвычайно важная веха для Литвы на пути к энергетической независимости, но также демонстрация нашей солидарности с Украиной".