Страны Балтии решили ускорить отсоединение от энергосистемы России
Страны Балтии договорились ускорить процесс десинхронизации с энергосистемами России и Беларуси и завершить синхронизацию с европейскими сетями уже до 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на заявление секретарь министерства экономики Латвии Илзе Индриксоне.
Страны Балтии должны завершить десинхронизацию сети BRELL, соединяющей Латвию, Литву и Эстонию с Россией, в 2025 году.
По ее словам с Эстонией и Литвой достигнута договоренность о том, что проект синхронизации может быть реализован раньше, не дожидаясь 2025 года.
Министр экономики Латвии Янис Витенбергс также попросил Европу поддержать ускоренную десинхронизацию.
Балтийские энергосистемы до сих пор являются частью постсоветского кольца БРЭЛЛ, в которое также входят Россия и Беларусь, и по-прежнему зависят от центра управления в Москве и российской энергосистемы. Синхронизироваться с ENTSO-E страны Балтии планировали к 2025 году.
В начале марта операторы энергосистем стран Балтии, в качестве меры по снижению рисков снизили пропускную способность для импорта электроэнергии из России вдвое - до 300 МВт.
Украина ожидает присоединения к энергосистеме Европы (ENTSO-E) в ближайшие дни.