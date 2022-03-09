ru ua
Ср, 09 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Країни Балтії вирішили прискорити від'єднання від енергосистеми Росії

Новость на русском →
Рига, Середа 09 березня 2022 10:26
Країни Балтії вирішили прискорити від'єднання від енергосистеми Росії Лінії електропередач. Фото: Віталій Носач, РБК-Україна
Автор: Юрій Дощатов

Країни Балтії домовилися прискорити процес десинхронізації з енергосистемами Росії і Білорусі і завершити синхронізацію з європейськими мережами вже до 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на заяву секретар Міністерства економіки Латвії Ілзе Индриксоне.

Країни Балтії повинні завершити десинхронізацію мережі BRELL, що з'єднує Латвію, Литву та Естонію з Росією, в 2025 році.

За її словами з Естонією і Литвою досягнута домовленість про те, що проект синхронізації може бути реалізований раніше, не чекаючи 2025 року.

Міністр економіки Латвії Яніс Вітенбергс також попросив Європу підтримати прискорену десинхронізацію.

Балтійські енергосистеми досі є частиною пострадянського кільця БРЕЛЛ, в яке також входять Росія і Білорусь, і як і раніше залежать від центру управління в Москві і російської енергосистеми. Синхронізуватися з ENTSO-E країни Балтії планували до 2025 року.

На початку березня оператори енергосистем країн Балтії, в якості Заходу щодо зниження ризиків знизили пропускну здатність для імпорту електроенергії з Росії вдвічі-до 300 МВт.

Україна очікує на приєднання до енергосистеми Європи (ENTSO-E) найближчими днями.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Латвія Литва Естонія
NEWS
Оперативна обстановка: як минула тринадцята доба війни
Оперативна обстановка: як минула тринадцята доба війни
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати