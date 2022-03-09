Країни Балтії вирішили прискорити від'єднання від енергосистеми Росії

Країни Балтії домовилися прискорити процес десинхронізації з енергосистемами Росії і Білорусі і завершити синхронізацію з європейськими мережами вже до 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на заяву секретар Міністерства економіки Латвії Ілзе Индриксоне .

За її словами з Естонією і Литвою досягнута домовленість про те, що проект синхронізації може бути реалізований раніше, не чекаючи 2025 року.

Країни Балтії повинні завершити десинхронізацію мережі BRELL, що з'єднує Латвію, Литву та Естонію з Росією, в 2025 році.

Балтійські енергосистеми досі є частиною пострадянського кільця БРЕЛЛ, в яке також входять Росія і Білорусь, і як і раніше залежать від центру управління в Москві і російської енергосистеми. Синхронізуватися з ENTSO-E країни Балтії планували до 2025 року.

На початку березня оператори енергосистем країн Балтії, в якості Заходу щодо зниження ризиків знизили пропускну здатність для імпорту електроенергії з Росії вдвічі-до 300 МВт.

Україна очікує на приєднання до енергосистеми Європи (ENTSO-E) найближчими днями.