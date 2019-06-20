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Страны Балтии отключатся от российских электросетей

Новости » Политика    20.06.2019 - 20:46
Страны Балтии отключатся от российских электросетей
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Дорожная карта была подписана 20 июня перед саммитом Евросоюза в Брюсселе

В четверг, 20 июня, премьер-министры Латвии, Литвы, Эстонии и Польши вместе с представителями Еврокомиссии приняли решение об отключении стран Балтии от энергосистемы России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Еврокомиссии.

Как сообщается, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и вице-президент Марош Шефчович вместе главами правительств балтийских стран и Польши перед саммитом в Брюсселе подписал дорожную карту для обеспечения синхронизации электросетей стран Балтии с континентальной европейской сетью.

"Комиссия всегда была сторонницей полной интеграции сетей стран Балтии с сетью Европы и мы делаем все возможное для содействия решительному прогрессу в синхронизации и работаем над внедрением стратегической энергетической инфраструктуры региона Балтийского моря", - заявил Юнкер.

В соответствии с дорожной картой, синхронизация будет реализована не позднее 2025 года. Также Еврокомиссия проведет переговоры с Россией и Беларусью для обеспечения беспроблемного отключения.

Напомним, в 2017 году Эстония, Латвия и Литва заявили о намерении подключить свои энергосети к сети Европейского Союза через Польшу. Таким образом страны Балтии надеются уменьшить энергетическую зависимость от России.

Отключение от российской сети планировалось на 2025 год, но было отложено из-за дискуссии относительно точки подключения к европейской сети - в Польше или Финляндии. В конце концов, подключение через Польшу было признано более целесообразным экономически.

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