UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Страны Балтии намерены запретить кораблям России заходить в свои порты

Фото: страны Балтии намерены запретить кораблям России заходить в свои порты 
Автор: Мария Кучерявец

Латвия и две другие страны Балтии планируют запретить вход российских кораблей в свои порты. Соответствующее решение уже готовит правительство страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра сообщения Латвии Талиса Линкайтса в эфире TV3.

По его словам, несмотря на санкции против российских и белорусских компаний, сейчас перемещение грузов происходит, а потому на работу портов это существенно не влияет.

Министр предположил, наиболее пессимистичные сценарии предусматривают, что падение грузов в Вентспилсском порту может составить около двух третей, в Риге - около 45%, а в Лиепае - от 20 до 30%.

Минтранс призвал портовые администрации не пускать в порты суда под российским флагом, но порты на такие призывы не прислушиваются, подчеркнул политик.

"Корабли под российским флагом все еще заходят в латвийские порты, что, на мой взгляд, неприемлемо, поэтому мы готовим соответствующие решение в правительстве", - сообщил Линкайтс.

А также добавил, что это может быть и решением стран Балтии.

"Мы надеялись, что будет совместное решение Европейского союза (ЕС). Мы видим, что есть страны, которые решительно против этого, поэтому, очевидно, решение будет региональным", - добавил Линкайтс.

Напомним, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич призвал ужесточить санкции против России и Беларуси. Включая закрытие европейских портов для российских судов.

Война России против Украины продолжается уже 26-й день. Обо всем, что происходит в стране и мире - читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЛитваБалтияВойна России против Украины