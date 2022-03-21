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Країни Балтії мають намір заборонити кораблям Росії заходити у свої порти

Фото: країни Балтії мають намір заборонити кораблям Росії заходити у свої порти 
Автор: Марія Кучерявець

Латвія та дві інші країни Балтії планують заборонити вхід російських кораблів у свої порти. Відповідне рішення вже готує уряд країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра повідомлення Латвії Таліса Лінкайтса в ефірі TV3.

За його словами, незважаючи на санкції проти російських і білоруських компаній, наразі переміщення вантажів відбувається, а тому на роботу портів це суттєво не впливає.

Міністр припустив, найбільш песимістичні сценарії передбачають, що падіння вантажів у Вентспілському порту може скласти близько двох третин, у Ризі - близько 45%, а в Лієпаї - від 20 до 30%.

Мінтранс закликав портові адміністрації не пускати в порти судна під російським прапором, але порти на такі заклики не прислухаються, наголосив політик.

"Кораблі під російським прапором все ще заходять в латвійські порти, що, на мій погляд, неприйнятно, тому ми готуємо відповідні рішення в уряді", - повідомив Лінкайтс.

А також додав, що це може бути і рішенням країн Балтії.

"Ми сподівалися, що буде спільне рішення Європейського Союзу (ЄС). Ми бачимо, що є країни, які рішуче проти цього, тому, очевидно, рішення буде регіональним", - додав Лінкайтс.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич закликав посилити санкції проти Росії та Білорусі. Включаючи закриття європейських портів для російських суден.

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