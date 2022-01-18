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В странах НАТО разные взгляды на поставки вооружений Украине, - Столтенберг

Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о различных позициях стран Альянса по вопросу поставок вооружений Украине. При этом он отметил поддержку украинских военных со стороны блока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Столтенберга в ходе пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

По словам Столтенберга, в НАТО есть страны, готовые поставить вооружения Украине. Однако некоторые участники Альянса выступают против этого.

Генсек добавил, что НАТО поддерживает Украину как политически, так и в военном отношении, поддерживая оборонные институты страны. В качестве примера он привел обучение украинских военных и улучшение возможностей военно-морского флота.

Канцлер Германии в свою очередь заявил, что Берлин не будет поставлять вооружения Украине. По его словам, это старая политика немецкого правительства и менять ее пока не собираются.

Напомним, накануне министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что канадское правительство примет решение по вопросу поставок вооружений Украине.

Отметим, в ночь на 18 января Британия транспортными самолетами C-17 перебросила легкие противотанковые вооружения в Украину на фоне все более угрожающего поведения России.

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НАТОУкраинаЙенс Столтенберг