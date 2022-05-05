В странах ЕС открывают пункты для ВНО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя министра образования Веры Роговой в эфире национального телемарафона.

"Уже есть предварительная договоренность о 2 центрах в Германии, 2 в Италии и 6 в Польше, поскольку больше всего наших детей находится именно в Польше – об этом мы имели разговор во время мониторингового визита в страны ЕС", - отметила Вера Рогова.

По ее словам, министр образования Сергей Шкарлет обратился с соответствующей просьбой к своим коллегам в странах Европы.

Напомним, украинские абитуриенты, которые хотят в 2022 году поступать в украинские вузы и находятся сейчас в европейских странах, смогут сдать мультипредметный тест по месту жительства.

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