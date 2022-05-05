У країнах ЄС відкривають пункти для складання ЗНО
У країнах Європейського Союзу та Великій Британії створять пункти складання мультипредметного тесту ЗНО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова заступниці міністра освіти Віри Рогової в ефірі національного телемарафону.
За її словами, міністр освіти Сергій Шкарлет звернувся з відповідним проханням до своїх колег у країнах Європи.
"Вже є попередня домовленість про 2 центри в Німеччині, 2 в Італії та 6 у Польщі, оскільки найбільше наших дітей перебуває саме в Польщі – про це ми мали розмову під час моніторингового візиту до країн ЄС", - зазначила Віра Рогова.
Нагадаємо, українські абітурієнти, які хочуть у 2022 році вступати в українські вузи та знаходяться зараз в європейських країнах, зможуть скласти мультипредметний тест за місцем проживання.
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