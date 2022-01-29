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У стран НАТО разные взгляды на поставки оружия Украине, - Столтенберг

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Брюссель, Суббота 29 января 2022 12:35
У стран НАТО разные взгляды на поставки оружия Украине, - Столтенберг Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

У стран-участниц НАТО на сегодня разные взгляды на поставки оружия для Украины. В то же время Альянс обязан оказывать поддержку Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью генсека НАТО Йенса Столтенберга для El Pais.

"Я думаю, что союзники по НАТО обязаны оказывать поддержку Украине. Мы оказываем политическую поддержку, практическую поддержку, мы помогаем им модернизировать вооруженные силы, бороться с коррупцией и создавать механизмы киберзащиты. Что касается оборонительного вооружения, то у союзников разные взгляды", - отметил он.

По его словам, некоторые союзники, такие как Великобритания, США или страны Балтии уже поставляют оружие.

"Это право Украины на самооборону. Украина имеет право на самооборону, это принцип, закрепленный в Уставе ООН", - добавил Столтенберг.

В то же время он исключил, что поставки оружия для Украины могут представлять угрозу безопасности России, поскольку Москва располагает самой большой армией в Европе, современными вооружениями и ядерным оружием.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия исключает возможность поставки летального оружия Украине, поскольку в стране действует запрет на экспорт оружия в кризисные регионы.

В то же время министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что готова передать Украине 5 тысяч касок для военных.

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НАТО Йенс Столтенберг
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