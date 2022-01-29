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У країн НАТО різні погляди на постачання зброї Україні, - Столтенберг

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Брюссель, Субота 29 січня 2022 12:35
У країн НАТО різні погляди на постачання зброї Україні, - Столтенберг Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

У країн-учасниць НАТО на сьогодні різні погляди на постачання зброї для України. Водночас Альянс зобов'язаний надавати підтримку Києву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю генсека НАТО Єнса Столтенберга для El Pais.

"Я думаю, що союзники по НАТО зобов'язані надавати підтримку Україні. Ми надаємо політичну підтримку, практичну підтримку, ми допомагаємо їм модернізувати збройні сили, боротися з корупцією та створювати механізми кіберзахисту. Щодо оборонного озброєння, то у союзників різні погляди", - наголосив він.

За його словами, деякі союзники, такі як Великобританія, США чи країни Балтії, вже постачають зброю.

"Це право України на самооборону. Україна має право на самооборону, це принцип, закріплений у Статуті ООН", - додав Столтенберг.

Водночас він виключив, що постачання зброї для України можуть становити загрозу безпеці Росії, оскільки Москва має у своєму розпорядженні найбільшу армію в Європі, сучасні озброєння та ядерну зброю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина унеможливлює постачання летальної зброї Україні, оскільки в країні діє заборона на експорт зброї до кризових регіонів.

Водночас міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що готова передати Україні 5 тисяч касок для військових.

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НАТО Єнс Столтенберг
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