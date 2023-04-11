Страхування воєнно-політичних ризиків в Україні: що пропонує НБУ

Як зазначила Рожкова, через повномасштабну війну інвестори в Україні, крім регуляторних та правових ризиків, стикнулися з ризиками фізичного знищення активів та втрати інвестицій, з ускладненням експорту, імпорту та логістики. Вони потребують покриття поточних ризиків зараз та захисту в перспективі.

За її словами, створення комплексної системи страхування - тривалий процес, але його можна розділити на два етапи. На першому - запустити перехідну модель для швидкого старту страхування воєнно-політичних ризиків, в основу якої можуть бути закладені ключові пропозиції USAID про створення фонду за участю міжнародних партнерів та донорів.

На цьому етапі Міністерство економіки спільно з НБУ визначать критерії значущих проектів для економіки, які матимуть доступ до фонду, та вимоги до вітчизняних страхових компаній, а також узгодять з міжнародними партнерами й донорами організаційні аспекти нової системи, підходи до ціноутворення та принципи андерайтингу.

"Другий етап передбачатиме створення довгострокової та повноцінної вітчизняної системи страхування воєнно-політичних ризиків або Воєнного страхового пулу України", - сказала Рожкова.

Його призначення - накопичення коштів для майбутніх виплат та централізоване перестрахування ризиків на міжнародному ринку.