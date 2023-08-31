Страхування військових ризиків має розповсюджуватись на всі групи товарів, не тільки на зерно, - експерт

За його словами, військові операції у Чорному морі далі можливість випустити кілька цивільних суден з українських портів, однак питання страхування все ще не вирішено комплексно.

Експерт також наголошує на необхідності більш комплексного підходу для збільшення експорту та стабілізації економіки.

"Уряд дійсно запровадив страхування. Наскільки мені відомо, це стосується тільки зерна. Сподіваюся, що воно буде розповсюджуватися на всі товари та експортні вантажі. У нас же не тільки зерно є, у нас є і метал, і руда є, і багато чого іншого. Для того, щоб все-таки експорт здійснювався, був активнішим, це питання має бути вирішено", - додав він.

Нагадаємо, зернова угода припинила своє існування у середині липня. З цього моменту Україна відкрила морський фронт, провела успішні військові операції, що дало змогу випустити з портів України кілька цивільних суден з іншою, не агро, продукцією.

За словами експертів, це пов’язано з тим, що аграрії не готові вирішувати питання страхування за власний кошт та чекають на рішення уряду.

Разом зі світовими страховиками український уряд розробляє план відновлення маршрутів експорту для суден, що курсують у Чорному морі. Серед партнерів - міжнародні страхові групи Lloydʼs of London та Marsh McLennan, каже заступник міністра економіки Володимир Кузьо.

Обговорення щодо плану страхування суден в Чорному морі - на фінальному етапі, він може запрацювати вже у вересні, писало 21 серпня видання FT із посиланням на слова заступника міністра економіки Олександра Грибана.

Як повідомлялось, розблокування портів для всіх видів продукції дасть Україні понад $18 млрд на рік - це значна сума, яку потребує наш бюджет для фінансування ЗСУ та оборони.