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Страхование военных рисков должно распространяться на все группы товаров, не только на зерно, - эксперт

Фото: страхование военных рисков должно распространяться на все группы товаров, не только на зерно, - эксперт
Автор: Сергей Новиков

Для восстановления полноценного свободного судоходства Украине необходима не только военная поддержка, но и решение вопроса страхования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на политического эксперта Тараса Загороднего.

По его словам, военные операции в Черном море дали возможность выпустить несколько гражданских судов из украинских портов, однако вопрос страхования все еще не решен комплексно.

Эксперт также отмечает необходимость более комплексного подхода для увеличения экспорта и стабилизации экономики.

"Правительство действительно ввело страхование. Насколько мне известно, это касается только зерна. Надеюсь, что оно будет распространяться на все товары и экспортные грузы. У нас ведь не только зерно есть, у нас есть и металл, и руда есть, и многое другое .Для того, чтобы все-таки экспорт осуществлялся, был более активным, этот вопрос должен быть решен", - добавил он.

Напомним, зерновое соглашение прекратило свое существование в середине июля. С этого момента Украина открыла морской фронт, провела успешные военные операции, что позволило выпустить из портов Украины несколько гражданских судов с другой, не агро, продукцией.

По словам экспертов, это связано с тем, что аграрии не готовы решать вопросы страхования за свой счет и ждут решения правительства.

Вместе с мировыми страховщиками украинское правительство разрабатывает план возобновления маршрутов экспорта для судов, курсирующих в Черном море. Среди партнеров - международные страховые группы Lloyds of London и Marsh McLennan, говорит заместитель министра экономики Владимир Кузьо.

Обсуждение плана страхования судов в Черном море - на финальном этапе, он может заработать уже в сентябре, писало 21 августа издание FT со ссылкой на слова заместителя министра экономики Александра Грибана.

Как сообщалось, разблокировка портов для всех видов продукции даст Украине более $18 млрд в год - это значительная сумма, которая нуждается в нашем бюджете для финансирования ВСУ и обороны.

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