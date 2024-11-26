Страхування від воєнних ризиків: хто це може зробити і скільки це коштує

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Що являє собою страхування від воєнних ризиків

У світі такий вид страхування відомий під назвою PVI (Political Violence Insurance) – страхування ризиків війни, тероризму та суспільних заворушень. Оскільки такі ризики передбачають надзвичайні збитки, цей вид страхування зазвичай надають перестрахові компанії міжнародного рівня, які спеціалізуються на захисті страховиків від великих збитків.

Щодо України, то після початку вторгнення Росії на Донбас у 2014 році поодинокі компанії пропонували страхування від воєнних ризиків для різних видів майна та об'єктів. Також страхували військових, які брали участь в АТО. Однак уже після 24 лютого 2022 року подібний поліс почав з’являтися у більшої кількості страховиків.

Наразі в нашій країні можна застрахувати життя та здоров’я від отримання травм чи загибелі внаслідок збройного конфлікту. Також є поліс для рухомого та нерухомого майна, який має компенсувати збитки від застосування бойової техніки та обстрілів.

Як оформити страховий поліс від воєнних ризиків

Оберіть страхову компанію та вид страхування, наприклад, страхування житла чи життя. Це можна зробити як в офісі компанії, так і онлайн, заповнивши необхідну форму та проконсультувавшись телефоном з експертом.

Далі, якщо ви хочете застрахувати авто чи нерухомість, то представник компанії проведе огляд об'єкта та його оцінку. При страхуванні життя та здоров’я заповнюється анкета з інформацією про стан здоров'я, медичну історію та шкідливі звички особи. В деяких випадках потрібний медичний огляд у лікаря, призначеного страховою компанією.

Деякі страхові компанії надають змогу застрахувати від наслідків падіння ракет, уламків та вибухів бомб навіть вікна, балкони, лоджії, меблі та техніку. До нещасних випадків внаслідок воєнних дій відносяться влучення снарядів, мін, куль, обрушування будівель, наслідки пожежі, мінування територій тощо.

Наприклад, для страхування будинку чи квартири об’єкт повинен бути введений в експлуатацію та мати завершений ремонт. Також необхідно, щоб житло не перебувало в заставі банку або будь-якої іншої фінансової установи.

Потім відбувається розрахунок суми, яку ви зобов’язані відшкодувати самостійно перед отриманням виплати від страхової компанії. Франшиза за пошкодження у середньому становить близько 5%, але є компанії, які надають послугу без неї.

Після укладення договору ви отримуєте поліс, який підтверджує ваш страховий захист. Однак страховка починає діяти не одразу, а в означений в договорі термін. Подекуди ця дата може наступити аж через тиждень або два після підписання документа. Тобто, якщо подія сталася бодай за хвилину до початку активації договору, який зазвичай набирає чинності о 00:00 годин наступного дня, то відшкодування не виплачується. Виняток – продовження дії поліса на наступний рік. В цьому випадку відтермінування немає.

Як фіксувати страховий випадок

У разі настання страхового випадку, тобто пошкодження майна, залежно від умов договору необхідно повідомити страхову компанію максимум протягом двох діб. Це можна зробити телефоном або в текстовому форматі на сайті страховика. Далі консультант має розповісти вам порядок дій.

Також викликайте туди поліцію та ДСНС для фіксації воєнного злочину. Документи, які підтверджують страховий випадок, включають перелік пошкодженого майна та документи від компетентних органів.

Фото: Віталій Носач / РБК-Україна

Серед необхідних документів у вас має бути:

заява на відшкодування;

сертифікат (поліс);

повідомлення про настання страхового випадку;

ІПН заявника;

паспорт;

правоустановчі документи на майно;

технічний паспорт нерухомості.

Спеціаліст має провести огляд пошкоджень протягом 1-2 днів, після чого можна почати прибирання та відновлення пошкодженого чи зруйнованого майна. Калькуляцію вартості ремонту виконують протягом 2-3-х днів. А безпосередньо сама страхова виплата надходить впродовж 10-15 днів.

Страхування житла

Умови страхування та максимальні суми компенсації визначаються кожним страховиком окремо. Наразі більшість компаній пропонують страхування майна від пошкоджень війною у певних межах, не на повну вартість майна. Втім, можливість страхування з повним покриттям збитків також можлива, але значно впливатиме на вартість.

Так, наприклад, страхова компанія Universalna пропонує поліс, який компенсує пошкодження від влучання ракет та безпілотників будь-яких типів та їх уламків, а також ППО і ПРО та інших боєприпасів. Страхуванню не підлягають ушкодження від гранат, мін, стрілецької та навіть ядерної зброї.

При цьому страхова компанія лімітує суму компенсації у разі страхового випадку 100 млн грн на один об’єкт. Безумовна франшиза встановлюється в діапазоні від 0% до 30% від загальної суми збитків.

Страховий поліс компанії "ІНГО" передбачає річне страхування на суму від 125 тис. грн до 2 млн грн. Страховий платіж встановлений на рівні від 1 049 грн до 9 160 грн на рік. Цікаво, що оформити поліс страхування може як власник будинку, так і будь-яка інша довірена особа, у тому числі орендар.

При страхуванні нерухомості страховим випадком визнаються такі причини руйнування будівель як влучення снарядів, ракет, дронів та їх уламків, мін, куль та наслідки вибухів – вибиті шибки й інші пошкодження нерухомого майна.

При страхуванні квартири або будинку страхове покриття поширюється як на рухоме та нерухоме майно (оздоблення, ремонт, інженерні та інші комунікації, меблі, побутову та іншу техніку тощо), так і на відповідальність перед сусідами (чи іншими особами).

Страхування життя та здоров’я

Від воєнних ризиків також можна застрахувати життя та здоров’я. Цю послугу пропонують декілька компаній. Наприклад, НАСК "Оранта" страхує строком від місяця до року від нещасних випадків, викликаних війною, від 10 до 200 тис. грн на особу.

Зазначається, що повну страхову суму виплатять спадкоємцям у разі смерті застрахованої особи. А якщо застрахований отримує травму внаслідок нещасного випадку, то сума страхової виплати підраховують окремо.

Також страховик гарантує оплатити послуги психолога або психотерапевта в розмірі до 2 тис. грн клієнту, який отримав травми внаслідок воєнних дій, і проведення процедур з реабілітації для застрахованої особи за направленням лікаря. Це може включати консультації реабілітолога, лікувальну фізкультуру та масаж. Страховик оплачує ці послуги в розмірі до 5 тис. грн і надає 10 процедур або сеансів реабілітації.

Ще одна компанія, яка надає аналогічний сегмент послуг, - ARX страхує фізичних осіб від воєнних ризиків на строк від місяця до року на суму від 100 до 300 тисяч гривень. Розмір страхового тарифу складає від 125 до 4500 грн, при цьому відсутня плата по франшизі.

ARX також виплачує родичам 100% суми через смерть застрахованого внаслідок війни. А компенсація через травмування буде визначатися окремо. Причому звернутись до лікаря необхідно не пізніше ніж через 18 годин після настання події, якщо це буде можливим. Причина несвоєчасного звернення або неможливість інформування повинні бути підтверджені документально.

Фото: Віталій Носач / РБК-Україна

Зазначимо, що обидві страхові компанії надають свої послуги виключно цивільним особам. Проте компанія TAS Life ще до повномасштабного вторгнення страхувала дійсних учасників АТО та майбутніх військових. А з весни минулого року почала надавати страхові послуги військовослужбовцям, які зараз несуть службу в лавах Сил оборони.

Дія страхових ризиків залежить від того, чи перебуває військовослужбовець в зоні підвищеної небезпеки на момент настання страхового випадку. Страхова компанія покриває всі страхові ризики, які виникли через нещасний випадок чи загибель, на суму до 100 тис. грн.

Страхування транспортних засобів

Послугу страхування авто можна замовити лише за полісами КАСКО, адже договір ОСЦПВ не передбачає покриття таких збитків. До прикладу, СК "VUSO" має три страхові пакети, які покривають збитки внаслідок воєнних дій:

"Minimum" вартістю 8,5 тис. грн, який передбачає страхову суму у 400 тис. грн.

"Medium" вартістю 16,5 тис. грн, страхова сума – 800 тис. грн.

"Maximum" вартістю 25 тис. грн, страхова сума – 1 млн 200 тис. грн.

Застрахувати можна авто, вік якого не перевищу 14 років. При цьому для оформлення поліса не потрібно проводити огляд автомобіля та встановлювати його ринкову вартість. Покриваються збитки в межах страхової суми, однак вона не має перевищувати ринкову ціну транспортного засобу

Територія дії – вся Україна, окрім Донецької, Луганської, Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Харківської областей та АР Крим та випадків, якщо місце події знаходиться ближче ніж 150 км до тимчасово окупованих територій.

А ось компанія "ТАС" готова застрахувати від застосування зброї, в тому числі БпЛА та уламків різних типів, автомобілі віком до 12 років. Максимальна сума, яку страхова компанія готова виплатити за договором, становить 3 млн грн. Застрахувати авто можна на строк від місяця до року.

Водночас СК "Арсенал Страхування" пропонує застрахувати від ризиків війни не лише легкові автомобілі, а також вантажівки та автобуси. Щодо останніх, то їх вік лімітований 15 роками, а сума – 5 мільйонами гривень.

Страхова сума встановлюється в розмірі вартості авто на момент укладання договору. Річний страховий тариф становить 1,99% від страхової суми. Залежно від строку дії договору страхування страховий тариф становить: строк дії договору 3 місяці – 0,99%, строк дії договору 6 місяців – 1,49%. Франшиза встановлюється у розмірі 10% від загальної страхової суми у разі повного знищення транспорту. У випадку часткового пошкодження – 5% від загальної страхової суми.

В яких випадках можуть відмовити у страхуванні

Дія страхового поліса залежить від багатьох умов, які вказані в конкретному договорі кожної страхової компанії. Наприклад, застрахувати об’єкт чи життя не можна при знаходженні на окупованій та території, де наразі відсутні державні органи України. До такої зони також відносяться регіони у межах 50-150 км від лінії зіткнення. Окрім того, поліс не діє в містах, які найбільше потерпають від обстрілів.

Зазначимо, що таке страхування не розповсюджується на пошкодження, які виникли внаслідок застосування ядерної, біологічної, хімічної зброї, або внаслідок кібератаки тощо. Такі винятки є стандартними в міжнародній практиці, або часто вимагають окремого полісу страхування, наприклад, щодо кібератак.

Фото: Віталій Носач / РБК-Україна

Також існують обмеження за віком щодо страхування життя та здоров’я. Як правило, поліс лімітований 75 роками. Як було вище згадано, деякі компанії мають окремі поліси для страхування військовослужбовців Збройних сил. Проте зазвичай військові не входять у перелік осіб, яким надають страхування. Це ж стосується й представників інших силових структур – СБУ, Нацгвардії, ГУР тощо.

Відносно транспортних засобів – їх також не можна застрахувати, якщо вони використовуються для потреб ЗСУ. А деякі страховики можуть відмовити у компенсації навіть тим автомобілям, які використовуються для роботи в таксі. При цьому вік авто не має перевищувати 12-15 років, залежно від умов страховика.

Причиною не виплачувати відшкодування є не підтвердження документально настання події без поважних причин.