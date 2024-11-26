Страхование от военных рисков: кто это может сделать и сколько это стоит

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Что представляет собой страхование от военных рисков

В мире такой вид страхования известен под названием PVI (Political Violence Insurance) – страхование рисков войны, терроризма и общественных беспорядков. Поскольку такие риски предусматривают чрезвычайный ущерб, этот вид страхования обычно предоставляют перестраховочные компании международного уровня, специализирующиеся на защите страховщиков от больших убытков.

Что касается Украины, то после начала вторжения России на Донбасс в 2014 году одиночные компании предлагали страхование от военных рисков для разных видов имущества и объектов. Также страховали военных, участвовавших в АТО. Однако уже после 24 февраля 2022 подобный полис начал появляться у большего количества страховщиков.

В нашей стране можно застраховать жизнь и здоровье от получения травм или гибели в результате вооруженного конфликта. Также есть полис для движимого и недвижимого имущества, который должен компенсировать ущерб от боевой техники и обстрелов.

Как оформить страховой полис от военных рисков

Выберите страховую компанию и вид страхования, например страхование жилья или жизни. Это можно сделать как в офисе компании, так и онлайн, заполнив необходимую форму и проконсультировавшись по телефону с экспертом.

Далее, если вы хотите застраховать авто или недвижимость, представитель компании проведет осмотр объекта и его оценку. При страховании жизни и здоровья заполняется анкета с информацией о состоянии здоровья, медицинской истории и вредных привычках личности. В некоторых случаях требуется медицинское освидетельствование у врача, назначенного страховой компанией.

Некоторые страховые компании позволяют застраховать от последствий падения ракет, обломков и взрывов бомб даже окна, балконы, лоджии, мебель и технику. К несчастным случаям в результате военных действий относятся попадание снарядов, мин, пуль, обрушение зданий, последствия пожара, минирование территорий и т.п.

К примеру, для страхования дома или квартиры объект должен быть введен в эксплуатацию и иметь завершенный ремонт. Также необходимо, чтобы жилье не находилось в залоге банка или какого-либо другого финансового учреждения.

Затем производится расчет суммы, которую вы обязаны возместить самостоятельно перед получением выплаты от страховой компании. Франшиза за повреждение в среднем составляет около 5%, но есть компании, оказывающие услугу без нее.

После заключения договора вы получаете полис, подтверждающий вашу страховую защиту. Однако страховка начинает действовать не сразу, а в указанный в договоре срок. Иногда эта дата может наступить через неделю или две после подписания документа. То есть, если событие произошло хотя бы за минуту до начала активации договора, который вступает в силу в 00:00 часов на следующий день, то возмещение не выплачивается. Исключение – продолжение действия полиса на следующий год. В этом случае отсрочки нет.

Как фиксировать страховой случай

В случае наступления страхового случая, то есть повреждения имущества, в зависимости от условий договора необходимо сообщить об этом страховой компании максимум в течение двух суток. Это можно сделать по телефону или в текстовом формате на сайте страховщика.

Также вызывайте на место полицию и ГСЧС для фиксации военного преступления. Документы, подтверждающие страховой случай, включают в себя перечень поврежденного имущества и документы от компетентных органов.

Фото: Виталий Носач / РБК-Украина

Среди необходимых документов у вас должно быть:

заявление на возмещение;

сертификат (полис);

уведомление о наступлении страхового случая;

ИНН заявителя;

паспорт;

правоучредительные документы на имущество;

технический паспорт недвижимости.

Специалист должен провести осмотр повреждений в течение 1-2 дней, после чего можно начать уборку и восстановление поврежденного или разрушенного имущества. Калькуляцию стоимости ремонта производят в течение 2-3-х дней. А непосредственно сама страховая выплата поступает в течение 10-15 дней.

Страхование жилья

Условия страхования и максимальные суммы компенсации определяются каждым страховщиком в отдельности. Сейчас большинство компаний предлагает страхование имущества от повреждений войной в определенных пределах, не на полную стоимость имущества. Впрочем, возможность страхования с полным покрытием ущерба также есть, но будет значительно влиять на стоимость.

Так, например, страховая компания Universalna предлагает полис, компенсирующий повреждения от попадания ракет и беспилотников любых типов и их обломков, а также ПВО и ПРО и других боеприпасов. Страхованию не подлежат повреждения от гранат, мин, стрелкового и даже ядерного оружия.

При этом страховая компания лимитирует сумму компенсации в случае страхового случая 100 млн грн на один объект. Безусловная франшиза устанавливается в диапазоне от 0% до 30% от общей суммы убытков.

Страховой полис компании "ИНГО" предусматривает годовое страхование на сумму от 125 тыс. до 2 млн грн. Страховой платеж установлен на уровне от 1049 грн до 9160 грн в год. Интересно, что оформить полис страхования может как владелец дома, так и любое другое доверенное лицо, в том числе арендатор.

При страховании недвижимости страховым случаем признаются такие причины разрушения зданий как попадание снарядов, ракет, дронов и их обломков, мин, пуль и последствия взрывов – выбитые стекла и другие повреждения недвижимого имущества.

При страховании квартиры или дома страховое покрытие распространяется как на движимое и недвижимое имущество (отделка, ремонт, инженерные и другие коммуникации, мебель, бытовую и другую технику и т.п.), так и на ответственность перед соседями (или другими лицами).

Страхование жизни и здоровья

От военных рисков можно застраховать жизнь и здоровье. Эту услугу предлагает несколько компаний. К примеру, НАСК "Оранта" страхует сроком от месяца до года от несчастных случаев, вызванных войной, от 10 до 200 тыс. грн на человека.

Отмечается, что полную страховую сумму выплатят наследникам при смерти застрахованного лица. А если застрахованный получает травму в результате несчастного случая, то сумма страховой выплаты подсчитывается отдельно.

Также страховщик гарантирует оплатить услуги психолога или психотерапевта в размере до 2 тыс. грн клиенту, получившему травмы в результате военных действий, и проведение процедур по реабилитации для застрахованного лица по направлению врача. Это может включать в себя консультации реабилитолога, лечебную физкультуру и массаж. Страховщик оплачивает эти услуги в размере до 5 тыс. грн и предоставляет 10 процедур или сеансов реабилитации.

Еще одна компания, предоставляющая аналогичный сегмент услуг, – ARX страхует физических лиц от военных рисков сроком от месяца до года на сумму от 100 до 300 тысяч гривен. Размер страхового тарифа составляет от 125 до 4500 грн, при этом отсутствует плата по франшизе.

ARX также выплачивает родственникам 100% суммы из-за смерти застрахованного в результате войны. А компенсация из-за травмирования будет определяться отдельно. Причем обратиться к врачу необходимо не позднее 18 часов после наступления события, если это будет возможным. Причина несвоевременного обращения или невозможность информирования должны быть подтверждены документально.

Фото: Виталий Носач / РБК-Украина

Обе страховые компании предоставляют свои услуги исключительно гражданским лицам. Однако компания TAS Life еще до полномасштабного вторжения страховала действительных участников АТО и будущих военных. А с весны прошлого года начала предоставлять страховые услуги военнослужащим, которые сейчас несут службу в рядах сил обороны.

Действие страховых рисков зависит от того, находится ли военнослужащий в зоне повышенной опасности к моменту наступления страхового случая. Страховая компания покрывает все страховые риски, возникшие из-за несчастного случая или гибели, на сумму до 100 тыс. грн.

Страхование транспортных средств

Услугу страхования авто можно заказать только по полисам КАСКО, ведь договор ОСАГО не предусматривает покрытия таких убытков. К примеру, СК "VUSO" имеет три страховых пакета, покрывающих ущерб вследствие военных действий:

"Minimum" стоимостью 8,5 тыс. грн, предусматривающий страховую сумму в 400 тыс. грн.

"Medium" стоимостью 16,5 тыс. грн, страховая сумма – 800 тыс. грн.

"Maximum" стоимостью 25 тыс. грн, страховая сумма – 1 млн 200 тыс. грн.

Застраховать можно авто, возраст которого не превысит 14 лет. При этом для оформления полиса не нужно производить осмотр автомобиля и устанавливать его рыночную стоимость. Покрываются убытки в пределах страховой суммы, однако она не должна превышать рыночную цену транспортного средства

Территория действия – вся Украина, кроме Донецкой, Луганской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Харьковской областей и АР Крым и случаев, если место происшествия находится ближе 150 км к временно оккупированным территориям.

А вот компания "ТАС" готова застраховать от применения оружия, в том числе БПЛА и обломков разных типов, автомобили в возрасте до 12 лет. Максимальная сумма, которую страховая компания готова выплатить по договору, составляет 3 млн грн. Застраховать авто можно сроком от месяца до года.

В то же время, СК "Арсенал Страхование" предлагает застраховать от рисков войны не только легковые автомобили, но и грузовики и автобусы. Относительно последних, их возраст лимитирован 15 годами, а сумма – 5 миллионами гривен.

Страховая сумма устанавливается в размере стоимости авто на момент заключения договора. Годовой страховой тариф составляет 1,99% от страховой суммы. В зависимости от срока действия договора страховой тариф составляет: срок действия договора 3 месяца – 0,99%, срок действия договора 6 месяцев – 1,49%. Франшиза устанавливается в размере 10% от общей страховой суммы при полном уничтожении транспорта. В случае частичного повреждения – 5% от общей страховой суммы.

В каких случаях могут отказать в страховании

Действие страхового полиса зависит от многих условий, указанных в конкретном договоре каждой страховой компании. Например, застраховать объект или жизнь нельзя при нахождении на оккупированной территории, где отсутствуют государственные органы Украины. К такой зоне также относятся регионы в пределах 50-150 км от столкновения. Кроме того, полис не действует в городах, которые больше всего страдают от обстрелов.

Отметим, что такое страхование не распространяется на повреждения, возникшие вследствие применения ядерного, биологического, химического оружия или кибератаки и т.д. Такие исключения являются стандартными в международной практике или часто требуют отдельного полиса страхования, например, в отношении кибератак.

Фото: Виталий Носач / РБК-Украина

Также существуют ограничения по возрасту при страховании жизни и здоровья. Как правило, полис лимитирован 75 годами. Как было выше упомянуто, некоторые компании имеют отдельные полисы для страхования военнослужащих Вооруженных сил. То же самое касается и представителей других силовых структур – СБУ, Нацгвардии, ГУР и т.д.

Относительно транспортных средств – их нельзя застраховать, если они используются для нужд ВСУ. А некоторые страховщики могут отказать в компенсации даже автомобилям, которые используются для работы в такси. При этом возраст авто не должен превышать 12-15 лет в зависимости от условий страховщика.

Причиной не выплачивать возмещение является не подтверждение документально наступившего события без уважительных причин.