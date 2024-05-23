Страховка, перевірки та європротокол. Що змінить новий закон про "автоцивілку"

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Які будуть страхові виплати

Новий закон запроваджує поступове підвищення лімітів страхового відшкодування до європейських мінімальних страхових сум у кілька етапів.

На сьогодні в Україні вони становлять 160 000 гривень за пошкоджене у ДТП майно на одного потерпілого (800 000 гривень на ДТП) та 320 000 гривень за завдану шкоду здоров'ю на одного потерпілого.

З 1 січня 2025 року відповідно ліміти становитимуть 250 000 гривень (1,25 млн гривень на ДТП) та 500 000 гривень (5 млн гривень на ДТП).

З 1 січня 2026 року (але не раніше скасування воєнного стану) суми щодо шкоди життю та здоров'ю збільшуються до 1 млн гривень на потерпілого та 20 млн гривень на страховий випадок. Щодо майна на потерпілого обмежень немає, а лише 2 млн гривень на випадок.

Наступні етапи підвищення - після вступу України до ЄС. Згідно із законом, через п'ять років після вступу ліміти мають досягти європейських позначок. Тобто:

шкода життю та здоров'ю - не менше 1,3 млн євро на потерпілого та не менше 6,45 млн євро на страховий випадок (незалежно від кількості постраждалих)

шкода майну - не менше 1,3 млн євро на страховий випадок (незалежно від кількості постраждалих)

Передбачено поступове підвищення на перший, другий та третій рік після вступу України до ЄС

Що буде з цінами на "автоцивілку"

Істотне підвищення лімітів вплине на ціну полісів автоцивілки. На скільки саме, поки що складно сказати. У тому числі й тому, що вводиться вільне ціноутворення.

Наразі ціни регулюються:

на поліс ОСЦВП - множенням значень базового платежу (встановлює Нацбанк на пропозицію МТСБУ) на поправочні коефіцієнти

на поліс "Зелена карта" (для поїздок за кордон) - згідно з єдиними розмірами, встановленими МТСБУ

Згідно з новим законом, страхові компанії отримають право самостійно встановлювати ціни на кожен страховий продукт та для кожного клієнта індивідуально.

За словами начальника юридичного управління Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) Романа Роменського, вільне ціноутворення розширить вибір для страхувальників та стимулюватиме компанії створювати оптимальні продукти під кожного клієнта.

"Все це зможе органічно "ринковим" методом надавати якісніші послуги для кінцевих споживачів", - додав він.

Скасування франшизи у договорах "автоцивілки"

Наразі водії можуть обирати франшизу - суму збитків, яку сплачує винуватець ДТП та яку не покриває страхова. Розмір встановлюється під час укладання договору, але з може перевищувати 2% від суми, не більше якої відшкодовується шкода майну потерпілого.

Новий закон забороняє застосування франшизи.

Як змінюються умови для пільгових категорій

Окремі категорії громадян звільнено від страхування відповідальності водія. І натомість відшкодування потерпілим оплачує МТСБУ. Це учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції гідності, особи з інвалідністю внаслідок війни та особи з інвалідністю І групи.

Деяким категоріям дають знижку 50% під час укладання договору ОСЦВП. Це учасники бойових дій, Революції гідності, пенсіонери, особи з інвалідністю ІІІ групи, чорнобильці І та ІІ категорій.

Новий закон пропонує лише знижку 50% для всіх пільговиків. Тобто звільнених від страхування відповідальності водія не буде.

Пряме врегулювання усім. Як вплине на терміни виплат

Наразі участь страхових компаній у системі прямого врегулювання є добровільною. Вона працює з 2016 року, але лише 11 страховиків проводять розрахунки у цій системі.

Це означає, що потерпілий може звертатися до своєї страхової, а не до тієї, з якою уклав договір винуватець ДТП. Новий закон передбачає, що всі страхові мають працювати у системі прямого врегулювання збитків. Що є зручною для водіїв нормою.

Але є кілька умов:

якщо ДТП за участю лише двох автомобілів з "автоцивілкою", або "автоцивілка" на авто потерпілого та машина пошкоджена або знищена

звернувшись до своєї страхової, потерпілий втратить право звернутися до страхової винуватця у ДТП та навпаки

При прямому врегулюванні страхова потерпілого звертається зі зворотною вимогою до страхової винуватця ДТП.

Подавати заяву можна протягом року, якщо авто пошкоджено. І протягом трьох років, якщо завдано шкоди життю чи здоров'ю. Крайній термін прийняття рішення у страховій - 60 днів, якщо документи в порядку. І 90 днів, якщо вивчаються обставини та замовляється експертиза.

У середньому виплата при прямому врегулюванні відбувається за 32 дні, при звичайному - 73 дні. Таким чином, новий закон суттєво скоротить термін розгляду.

Що з нарахуванням страхової виплати

Виплати на лікування нараховуються виходячи з витрат на доставку до лікарні, розміщення, діагностику, лікування, догляд та ліки. Мінімальний розмір - 1/30 актуального розміру мінімалки за день лікування. Виплачується максимум 120 днів.

Виплати у зв'язку з втратою працездатності нараховуються з недоотриманої середньої зарплати. Для ФОПів - недоотриманий дохід, для непрацюючих - 1/30 актуального розміру мінімалки за день непрацездатності.

Якщо потерпілий став особою з інвалідністю, то встановлюється виплата 12-18-36 розмірів мінімалок залежно від групи. Виплата за моральну шкоду - 10% від страхової виплати на лікування та втрату працездатності.

Якщо потерпілий помер внаслідок ДТП або протягом року, гроші виплачуються родичам. Розмір не менший за 36 мінімальних зарплат на день страхового випадку. Подружжя, діти та батьки мають право на не менше 25 мінімалок на відшкодування моральної шкоди.

Виплата за пошкодження авто встановлюється представником страхової, оцінювачем або судовим експертом. Якщо машина не старша за п'ять років і на гарантії, вартість деталей на ремонт не менша за нові (ремонт у сервісному центрі виробника). Якщо старше - вартість аналогічних оригінальних деталей.

Потерпілий має обрати СТО із переліку, який визначає страхова. Але тільки якщо не менше трьох знаходяться за 150 км від місця проживання. Якщо відстань більша, обирає сам.

Виплата при знищенні авто - це різниця між ринковою вартістю до ДТП і після, плюс витрати на евакуацію. Розмір встановлює оцінювач, судовий експерт чи страховик. За згодою на відчуження страховій - виплачується ринкова вартість на день ДТП та витрати на евакуацію.

Скасування страхового ліміту щодо європротоколу

Наразі страхова виплата у разі ДТП, оформленої за європротоколом, обмежена лімітом у 80 000 гривень. З 1 січня 2025 року ліміт відшкодування буде у межах страхової суми. Якщо регулятор - Нацбанк - не встановить максимальний розмір виплат.

Зазначимо, європротокол оформляється учасниками ДТП без участі поліції. Бланк видається під час укладання договору зі страховою.

Після оформлення європротоколу та його передачі у паперовій або електронній формі страхової водії можуть залишити місце ДТП. Але застосовується він за таких умов:

контактна ДТП

два учасники з полісами "автоцивілки"

збитки завдано лише автомобілям

у водіїв немає ознак сп'яніння

водії згодні на європротокол

Наявність "автоцивілки" перевірятимуть частіше

Згідно з новим законом, поліція має право перевірити наявність поліса під час контролю дорожнього руху (у тому числі шляхом автофіксації), при складанні протокола за порушення ПДР та оформлення ДТП.

До цього було лише при складанні протоколів про порушення ПДР та оформлення ДТП.

Прикордонники перевірятимуть у місцях прикордонного контролю незалежно від місця реєстрації авто. Раніше перевірка проводилася лише при перетині кордону. Також перевірку наявності "автоцивілки" тепер проводитиме Укртрансбезпека.

При підготовці матеріалу використовувалися текст законопроекту №8300 та роз'яснення начальника юридичного управління Моторного (транспортного) страхового бюро України Романа Роменського.