Страховики підвищили ціни для танкерів у російських портах Чорного моря, - Reuters

Премію за військовий ризик було додано до загальних витрат на страхування танкерів минулого року після початку війни Росії проти України. Військові дії в районі чорноморських портів Росії та України загострилися після того, як у середині липня Москва вийшла із зернової угоди.

Нещодавно Росія повідомила про кілька ударів по її чорноморських портах. Поки що атаки не торкнулися постачання нафти з російських чорноморських портів, але ризики зростають, кажуть трейдери.

Ціна фрахту

За словами трейдерів, премію за військовий ризик було збільшено приблизно з 1% від вартості вантажу до приблизно 1,20-1,25%.

Збільшення означає, що кожен рейс коштуватиме на 200 тисяч доларів більше одного танкера Suezmax (може перевозити 120 -200 тисяч тонн), якщо російська нафта доставлятиметься до Індії. Зростання премії означає, що загальна вартість премії складе майже 1 млн доларів.

Хоча сума невелика, вона збільшує загальні витрати Росії на експорт нафти, які різко зросли з лютого 2022 через санкції.

У розпал російської кризи поставок та санкцій російські компанії платили до 20 мільйонів доларів за танкер для покриття витрат на транспортування та фрахт, що становило понад третину вартості кожного вантажу.

Трейдери додали, що підвищення переважно торкнулося вантажів, що перевозять російську нафту і нафтопродукти, тоді як надбавка до вантажів, що перевозять обсяги казахстанського походження, загалом залишалася стабільною на рівні близько 1%.

"Обсяги, що надходять із Росії, пов'язані з вищими ризиками, ніж інші, хоча поточна ситуація дає страховикам багато підстав підвищувати ціни для всіх, хто працює в російських чорноморських портах", - сказав один із трейдерів.

Трейдери зерна висловили стурбованість щодо безпеки постачання зерна, а зростання премії за військовий ризик для нафтових танкерів показує, що побоювання поширилися на ширші ринки.

Загальні постачання сирої нафти з Чорноморського Новоросійська та терміналу КТК становлять близько 2% світових постачань. Експорт нафтопродуктів із чорноморських портів Росії становить близько 4 млн тонн на рік.

Ситуація у Чорному морі

Нагадаємо, після того, як Росія вийшла із зернової угоди і завдала серії ударів по чорноморських портах України, морські дрони атакували російський десантний корабель "Оленегорский горняк" у порту Новоросійська, а також нафтовий танкер SIG у Керченській протоці.

Крім того, 18 серпня в порту Новоросійська спалахнула масштабна пожежа. Там спалахнули дерев'яні палети, на яких стояли бочки з паливом.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські кораблі можуть бути знищені до кінця війни у разі, якщо Кремль вирішить і надалі атакувати українські порти.

На чорноморський маршрут припадає від 15% до 20% нафти, яку Росія продає щодня на світових ринках.