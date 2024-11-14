На водіїв в Україні чекають важливі зміни вже з січня: що потрібно знати

В Україні з 1 січня 2025 року набуде чинності новий закон про "автоцивілку", яким запроваджується поступове підвищення лімітів страхового відшкодування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на закон №8300.
Відповідно до нового закону, з 2025 року обов’язковий поліс страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (ОСЦПВ) перейде на електронний формат. Це нововведення покликане спростити процедуру оформлення та знизити рівень шахрайства, адже дані будуть централізовані в єдиній базі. Таким чином, паперовий документ більше не знадобиться - перевірки та оформлення полісу стануть швидшими та прозорішими.
Суттєві зміни торкнуться також страхових виплат. Із січня 2025 року максимальні компенсації за шкоду життю та здоров'ю зростуть до 500 000 гривень, а за матеріальні збитки до 250 000 гривень. З 2026 року ці ліміти підвищаться до 1 та 2 мільйонів гривень відповідно, а надалі планується збільшення відповідно до європейських стандартів.
Нововведення передбачає також урахування історії водіння: вартість полісу буде вищою для водіїв, які мають порушення та аварії в минулому. Цей підхід спрямований на підвищення дисципліни на дорогах.
Новий закон запроваджує правила, що дозволяють постраждалим у ДТП обрати СТО для ремонту свого автомобіля або отримати страхову виплату. У разі анулювання ліцензії страховика його зобов’язання бере на себе МТСБУ (Моторне транспортне страхове бюро України), що забезпечить оперативне виконання зобов’язань перед клієнтами.
Закон спрямований на реформування системи страхування в Україні, роблячи ОСЦПВ більш ефективним інструментом для захисту від ДТП. Національний банк України, як регулятор, розробляє підзаконні акти, які забезпечать виконання нових правил.
Докладніше про новації закону - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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