Страхові організації закликали якнайшвидше ухвалити реформу містобудування

Ліга страхових організацій України, асоціація "Страховий бізнес" і Харківський союз страховиків закликали парламент ухвалити у другому читанні законопроєкт №5655 про реформу містобудування, ініційований заступником голови комітету ВРУ з питань організації держвлади, самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Оленою Шуляк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний лист-звернення до голови ВР та прем'єр-міністра.

"Законопроектом передбачено здійснення діяльності з проведення експертизи проєктної документації на будівництво експертною організацією та здійснення містобудівного контролю уповноваженою особою з містобудівного контролю за умови попереднього укладення договору страхування професійної відповідальності, що укладається на весь строк здійснення діяльності експертною організацією та уповноваженою особою з містобудівного контролю", - йдеться у спільній заяві.

Представники страхових організацій переконані, що така умова здійснення діяльності сприятиме захисту прав та законних інтересів споживачів і замовників, відшкодуванню відповідно до законодавства потенційної шкоди, заподіяної життю, здоров’ю та майну третіх осіб, а також наближає законодавство України до стандартів та практик, що застосовуються у будівництві в країнах ЄС.

Асоціації переконані: передбачене законопроектом №5655 реформування будівельної галузі сприятиме економічному зростанню держави, створенню необхідних умов для вирішення найголовніших для країни соціальних проблем та покращенню інвестиційного клімату, а будівельна галузь стане одним із драйверів відновлення економіки.

Нагадаємо, раніше законопроект №5655 закликали якнайскоріше прийняти члени коаліції "Українська рада бізнесу", до складу якої входить 104 бізнес-асоціацій різних галузей економіки України.