Страхування від військових ризиків та ринок праці: якою буде Стратегія розвитку Донбасу

Кабінет міністрів схвалив Стратегію економічного розвитку Донецької та Луганської областей на період до 2030 року. Рішення ухвалене під час засідання уряду 18 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду, яке транслювалося в Youtube.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, передбачається створення трьох типів моделей територій пріоритетного розвитку, запровадження нових інструментів захисту інвестицій, створення системи страхування від військових та політичних ризиків, закріплення незмінності умов оподаткування господарської діяльності інвесторів, усунення надмірного регулювання господарської діяльності, ініціювання утворення Фонду консорціумного фінансування тощо.

Інший напрямок включає заходи з підтримки виробництва продукції з високою доданою вартістю та формування технологічних ланцюжків переробних виробництв, стимулювання розвитку нових високотехнологічних виробництв, сприяння залученню інвестицій через зменшення частки державної та комунальної власності, розвиток агропромислового комплексу насамперед для формування сегмента тваринництва, зрошувального землеробства тощо.

У напрямку розбудови критичної інфраструктури та логістики визначено створення транспортно-логістичних кластерів та базових логістичних центрів, модернізація залізничної магістралі та її інфраструктури, запровадження інноваційних технологій та інформаційних систем, відновлення енергетичної та газопостачальної інфраструктури тощо.

Формування регіонального ринку праці буде забезпечено шляхом реалізація програм перепідготовки та підвищення рівня кваліфікації фахівців відповідно до потреб ринку праці, підтримки переміщених закладів вищої освіти, а також проведення заходів освітньої та інформаційно-консультаційної спрямованості для суб'єктів малого та середнього підприємництва.

"Не менш важливим напрямом в умовах гібридної війни Російської Федерації проти України є налагодження комунікацій. В цьому напрямку передбачається здійснення заходів з популяризації привабливого інвестиційного іміджу Донецької та Луганської областей, залучення потенціалу економічної дипломатії для просування товарів та послуг Донецької та Луганської областей на міжнародні ринки, а також розширення механізмів залучення соціально відповідального бізнесу", - йдеться в документі.

Окрім того, у проекті розпорядження кожен захід передбачає виконання ряду конкретних завдань, а також показників, що дозволять оцінити його ефективність.