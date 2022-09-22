Страхова компанія "ПРОВІДНА" допомогла коштами добровольчому батальйону "Госпітальєри"

Парамедики, які рятують поранених безпосередньо на передовій, мають велику потребу в медикаментах.

З початку великої війни страхова компанія "ПРОВІДНА" долучається до допомоги ЗСУ, вимушеним переселенцям та постраждалим від воєнних дій. Днями компанія перерахувала на потреби добровольчого медичного батальйону "Госпітальєри" 100 тисяч гривень. Парамедикам зараз дуже необхідні ліки та медичні витратні матеріали.

"Є багато волонтерських ініціатив, які сьогодні працюють на перемогу України у війні. Та ми вирішили підтримати саме "Госпітальєрів" — це добровольці, які з 2014 року в найгарячіших точках евакуюють, стабілізують і транспортують поранених. Вони не отримують грошового забезпечення від держави, але від їхньої роботи залежать тисячі життів. Ми як компанія, яка займається у тому числі медичним страхуванням, розуміємо, наскільки важлива вчасно надана перша допомога й хочемо допомогти парамедикам у цій надважливій справі" — зазначила Леся Щербакова, Голова Правління страхової компанії "ПРОВІДНА".

Парамедики борються за кожне життя захисників та захисниць безпосередньо на передовій. Добровольчий батальйон постійно потребує великого переліку ліків та життєво важливих витратних матеріалів: турнікетів, оклюзивок, бандажів, тазових шин тощо.

Окрім того, "Госпітальєри" проводять тренінги-інструктажі з основ невідкладної допомоги, навчають базових заходів з порятунку життя в екстрених ситуаціях. Заняття для добровольців-парамедиків відбуваються у Києві, а також за запитами військових підрозділів — у різних регіонах України. Такі тренування пройшли вже тисячі осіб: це медики, військовослужбовці, поліцейські, прикордонники, волонтери тощо. Навіть між боями на передовій "Госпітальєри" навчають бійців надавати невідкладну допомогу собі та своїм побратимам.

"Для порятунку життів "Госпітальєри" постійно потребують великого переліку медикаментів та розхідників. Ми вдячні за кожну гривню, за кожну копійку, тому що в результаті ці гроші конвертуються в дуже важливі речі", — говорить Олена Герасим'юк, волонтерка добровольчого медичного батальйону “Госпітальєри”.

Український добровольчий медичний батальйон "Госпітальєри" бере участь у російсько-українській війні на Донбасі з 2014 року. Займається наданням першої медичної, домедичної допомоги та евакуацією поранених українських воїнів з найгарячіших ділянок фронту. Гасло — "Заради кожного життя!". За 8 років війни парамедики врятували понад 5000 поранених.

Кожен охочий також може допомогти парамедикам-добровольцям донатами за посиланням.