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Страховая компания "ПРОВИДНА" помогла средствами добровольческому батальону "Госпитальеры"

Новина українською →
Четверг 22 сентября 2022 10:43

Парамедики, которые спасают раненых непосредственно на передовой, очень нуждаются в медикаментах.

С начала большой войны страховая компания "ПРОВИДНА" помогает ВСУ, вынужденным переселенцам и пострадавшим от военных действий. Недавно компания перечислила на нужды добровольческого медицинского батальона "Госпитальеры" 100 тысяч гривен. Парамедикам сейчас очень необходимы лекарства и медицинские расходные материалы.

Страховая компания &quot;ПРОВИДНА&quot; помогла средствами добровольческому батальону &quot;Госпитальеры&quot;

"Существует много волонтерских инициатив, которые работают на победу Украины в войне. Но мы решили поддержать именно "Госпитальеров" – это добровольцы, которые с 2014 года в самых горячих точках эвакуируют, стабилизируют и транспортируют раненых. Они не получают денежной поддержки от государства, но от их работы зависят тысячи жизней. Мы как компания, занимающаяся в том числе медицинским страхованием, понимаем, насколько важно вовремя оказать первую помощь и хотим помочь парамедикам в этом очень важном деле", – отметила Леся Щербакова, Председатель Правления страховой компании "ПРОВИДНА".

Парамедики борются за каждую жизнь защитников и защитниц прямо на передовой. Добровольческий батальон постоянно нуждается в большом перечне лекарств и жизненно важных расходных материалов: турникетов, окклюзивок, бандажей, тазовых шин.

Кроме того, "Госпитальеры" проводят тренинги-инструктажи по основам неотложной помощи, обучают базовым навыкам по спасению жизни в экстренных ситуациях. Занятия для добровольцев-парамедиков проходят в Киеве, а также по запросам военных подразделений – в разных регионах Украины. Такие тренировки прошли уже тысячи человек: это медики, военнослужащие, полицейские, пограничники, волонтеры. Даже между боями на передовой "Госпитальеры" учат бойцов оказывать неотложную помощь себе и своим сослуживцам.

"Для спасения жизней "Госпитальеры" постоянно нуждаются в большом перечне медикаментов и расходников. Мы благодарны за каждую гривну, за каждую копейку, потому что в результате эти деньги конвертируются в очень важные вещи", – говорит Елена Герасимьюк, волонтер добровольческого медицинского батальона "Госпитальеры".

Страховая компания &quot;ПРОВИДНА&quot; помогла средствами добровольческому батальону &quot;Госпитальеры&quot;

Украинский добровольческий медицинский батальон "Госпитальеры" принимает участие в российско-украинской войне на Донбассе с 2014 года. Занимается предоставлением первой медицинской, домедицинской помощи и эвакуацией раненых украинских воинов из самых горячих участков фронта. Их лозунг – "Ради каждой жизни!". За 8 лет войны парамедики спасли более 5000 раненых.

Каждый желающий также может помочь парамедикам-добровольцам донатами по ссылке.

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